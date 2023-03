Mann mit einem Messer angegriffen in Dortmund-Scharnhorst

Ein 32-jähriger Dortmunder ist am Peschweg in Dortmund-Scharnhorst mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Dortmund. Zweimal ins Gesicht gestochen: Ein 32-Jähriger wurde in Dortmund-Scharnhorst mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Völlig unvermittelt hat ein 39-Jähriger einem Dortmunder mit einem Messer zweimal ins Gesicht gestochen. Polizeiangaben zufolge kam es zu diesem Angriff am Sonntagvormittag, 6. März, um kurz vor zehn Uhr am Peschweg in Dortmund-Scharnhorst.

Das 32-jährige Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei Dortmund den Mann aber vorläufig festnehmen. Auch die Tatwaffe konnte sichergestellt werden.

Messerangriff in Dortmund: Opfer und Tatverdächtiger kannten sich offenbar

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kannten sich die beiden Männer. Die beiden Dortmunder hatten sich am Sonntag vor der Wohnanschrift des Opfers getroffen.

Die Polizei Dortmund ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen ihren Angaben nach nicht vor. (red)

