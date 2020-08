Masken-Verweigerer im Supermarkt: Staatsschutz ermittelt

Dortmund. Ein Masken-Verweigerer hat einen Polizeieinsatz in einem Dortmunder Supermarkt ausgelöst. Der 44-Jährige gehört wohl dem Reichsbürger-Milieu an.

Ein Supermarkt-Kunde ohne Maske hat in Dortmund einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Polizisten wurden dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten und ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Der Staatsschutz ermittelt nun.

Gegen 22 Uhr am Dienstagabend wurde die Polizei in einem Supermarkt an der Bornstraße gerufen, weil ein Kunde keinen Mund-Nase-Schutz tragen wollte und einen Mitarbeiter mit einem Einkaufswagen gerammt hatte.

Masken-Verweigerer filmt das Geschehen im Supermarkt

Als ein Streifenteam in dem Supermarkt eintraf, beobachteten bereits zahlreiche weitere Kunden das Geschehen. Im Mittelpunkt: Ein 44-jähriger Mann ohne Schutzmaske, der die Situation filmte. Den Polizisten erklärte er, dass er nicht verpflichtet sei, eine Abdeckung zu tragen.

„Zudem listete er eine Reihe von Paragraphen auf, die jedoch nicht mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland übereinstimmen“, berichtet die Dortmunder Polizei am Mittwoch.

Staatsschutz überprüft Kontakte zur rechtsextremen Szene

Später hätten sich Hinweise ergeben, dass der 44-Jährige dem Reichsbürger-Milieu zuzuordnen sei. Die „Sonderkommission Rechts“ des Staatsschutzes überprüfe darüber hinaus Kontakte zur rechtsextremen Szene, so die Polizei

Die Beamten vor Ort entschieden sich, den Mann aus dem Supermarkt herauszuführen. Dabei habe der 44-Jährige massiv Widerstand geleistet und zwei Polizisten so schwer verletzt, dass sie später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Nicht der erste Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung

Weitere Einsatzkräfte unterstützten das Streifenteam bei der Festnahme. Sie konnten den Mann schließlich überwältigen und fesseln. Auf der Fahrt im Streifenwagen zum Polizeigewahrsam habe der Mann weiter versucht, einen Beamten anzugreifen, berichtet die Polizei.

Da keine besonderen Haftgründe vorlagen, konnte der 44-Jährige das Gewahrsam am Mittwochvormittag wieder verlassen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand, Hausfriedensbruch, der Verletzung des vertraulichen Wortes (das Filmen) und einer Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz.

Der Mann ist laut Polizei am Dienstagabend nicht zum ersten Mal durch einen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung aufgefallen. (red)