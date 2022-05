Massenkarambolage in Dortmund – 37.000 Euro Sachschaden

Insgesamt fünf Autos waren in der Nacht zu Dienstag in einen Unfall in Dortmund verwickelt. Es entstand ein hoher Blech- und Sachschaden.

Dortmund. Insgesamt fünf Autos waren in der Nacht zu Dienstag in einen Unfall in Dortmund verwickelt. Es entstand ein hoher Blech- und Sachschaden.

Vermutlich die regennasse Fahrbahn hat in der Nacht zu Dienstag in Dortmund für eine Massenkarambolage mit fünf Autos gesorgt. Ein Fahrer verletzte sich dabei leicht, der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 37.000 Euro, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte.

Gegen 0.20 Uhr war ein 27-jähriger Dortmunder mit seinem BMW auf der Mallinckrodtstraße in Richtung Marten unterwegs, als er aus noch „nicht abschließend geklärten Gründen“ von der Straße abkam und gegen Schutzplanken prallte, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Wagen sei laut Einsatzkräften stark beschädigt auf dem mittleren Fahrstreifen stehen geblieben, bevor ein 34-jähriger Fiat-Fahrer und ein 56-jähriger Ford-Fahrer (beide aus Dortmund) stehen blieben und erste Hilfe leisteten.

Massenkarambolage in Dortmund: Insgesamt fünf Autos beteiligt

Ein 19-jähriger Dortmunder sah die Szene trotz Warnzeichen zu spät, mit seinem VW Golf prallte er trotz Vollbremsung in den BMW. Nach Polizeiangaben verletzte sich der 20-jährige BMW-Beifahrer leicht. Dem Unglück nicht entziehen konnte sich zudem ein 29-Jähriger aus Witten, der über die abgerissenen Fahrzeugteile an der Unfallstelle fuhr.

Der Leichtverletzte kam vorsorglich ins Krankenhaus, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 37.000 Euro. (Red)

