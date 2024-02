Massive Mängel: Reisebus von Dortmund nach Bosnien gestoppt

Dortmund/Karlsruhe Bremsen, Rahmen, Frontscheibe: Die Polizei hat einen maroden Reisebus gestoppt, der von Dortmund nach Bosnien-Herzegowina unterwegs war.

Die Polizei hat in Karlsruhe einen schrottreifen und verkehrsuntüchtigen Reisebus gestoppt, der von Dortmund nach Neum in Bosnien-Herzegowina unterwegs war. Der mit knapp 70 Fahrgästen besetzte Doppelstöcker wollte am Freitag am Busbahnhof Karlsruhe weitere Fahrgäste aufnehmen – aber soweit kam es nicht. Der Karlsruher Polizei fielen gravierende technische Mängel auf, schreibt die Behörde. Sie seien offensichtlich gewesen: Die Frontscheibe war komplett gerissen, beide Außenspiegel hingen nur an Kabelbindern.

Aber das sei längst nicht alles gewesen, heißt es weiter. Bei genauer Kontrolle des Busses fiel auf: der Hauptrahmen war mehrfach gerissen, die Reifen waren porös, die Bremsen waren in katastrophalem Zustand und die Hinterachsen-Lenkung drohte akut zu versagen. Ein Kfz-Sachverständiger legte den Reisebus sofort still. Außerdem hatten die drei Fahrer (alle über 50) ihre Lenkzeiten massiv überschritten, erklärt die Polizei.

Reisebus gestoppt – 70 Fahrgäste warten stundenlang auf Ersatzbus

Anfangs hätten die 70 Fahrgäste kein Verständnis für die Kontrolle gehabt, schreibt die Karlsruher Behörde weiter. Aber die Stimmung sei komplett umgeschwenkt, als ihnen das lebensgefährliche Ausmaß der Mängel klar wurde. Nachdem die drei Fahrer ein Bußgeld im vierstelligen Bereich bezahlt hatten und ein Ersatzbus mit ausgeschlafenem Fahrer organisiert war, konnten die (immer noch fassungslosen!) Fahrgäste ihre Fahrt Richtung Bosnien-Herzegowina fortsetzen – nach mehreren Stunden des Wartens.

