So soll der Leerstand am Dortmunder Westenhellweg (einst Esprit und Mayersche) bald aussehen. Ein erster Mieter steht auch schon fest: Das expandierende Zahnzentrum AllDent.

Zahnarzt-Kette Neu in Dortmund: "AllDent" zieht in den Mayersche-Leerstand

Dortmund. Die erste Nachfolge für Mayersche/Esprit am Dortmunder Westenhellweg steht fest: "AllDent" kommt. Wer ins Erdgeschoss zieht ist aber noch unklar.

Bald soll es losgehen mit dem Umbau: Der prominente Dortmunder Leerstand an der Ecke Westenhellweg/Hansastraße (einst Mayersche und Esprit) bekommt einen neuen Look. Inzwischen stehe auch der erste neue Mieter fest, bestätigt die R+V-Versicherung als Eigentümerin des Gebäudes.

Allerding gehe es erstmal "nur" um die Belegung des zweiten Stockwerks, erklärt R+V-Sprecherin Tanja Gorr. Aber der Name ist in Dortmund neu: Die Zahnarzt-Großpraxis AllDent werde die komplette Etage beziehen. Zuerst hatten die Ruhrnachrichten (Bezahlinhalt) über den neuen Mieter berichtet.

AllDent betreibt nach eigenen Angaben 14 Filialen in ganz Deutschland, unter anderem in Bochum und Köln. Und das Münchner Zahnzentrum ist auf Expansionskurs: Neben Dortmund sind aktuell neue Filialen in Essen, Berlin und Karlsruhe geplant.

Die Großpraxen liegen immer direkt in den Innenstädten und bieten lange Öffnungszeiten, Samstagstermine und 24-Stunden-Notdienste sogar an Feiertagen. Das dürfte eine große Konkurrenz für die Dortmunder Praxen bedeuten.

Mayersche-Leerstand: Es bleibt beim Einzelhandel

Und was ist mit den ehemaligen Ladenflächen von Mayersche und Esprit im EG und 1. OG? Die Verkaufsfläche ist riesig und zieht sich vom Westenhellweg bis nach hinten zur Kampstraße. Dort soll auch ein neuer Eingang entstehen. "Wir arbeiten dran, aber es ist noch nicht spruchreif", so Gorr. Es werde auf jeden Fall Einzelhandel, aber auch zur genauen Branche könne sie noch nichts sagen.

Auf die Baugenehmigung warte man allerdings noch immer, bemängelt Gorr. Von außen ist zwar inzwischen nichts mehr von Esprit und Mayersche zu sehen, aber gebaut wird noch nicht. Auch die Entkernung läuft noch nicht. "Wir peilen Mitte des Jahres an."

Dortmund: Ex-Mayersche-Eckhaus steht länger leer

Das markante Eckhaus steht seit 2021 leer. Die Mayersche Buchhandlung war 2019 mit Thalia fusioniert und im Zuge der Fusion umgezogen – direkt nach gegenüber. Seitdem bilden Mayersche und Thalia dort eine Kombi-Filiale. Esprit war schon vorher ausgezogen. Die Modekette Zara am anderen Ende des Gebäudes bleibe, heißt es.

Mehr über Stadtentwicklung in Dortmund:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund