Mega-Konkurrenz: Klaut der BVB diesen Events das Publikum?

Foto: Once Upon A Time

Parallel zur möglichen BVB-Meisterfeier findet am Sonntag auch das Festival "Once Upon a Time“ in Dortmund statt.

Dortmund. Zwei Festivals, Kirmes, Märkte, Messe, Pop-Konzert...: Falls der BVB am Sonntag beim Meisterkorso durch Dortmund zieht, ist die Konkurrenz groß.

Pfingsten ist ohnehin ein Veranstaltungs-Wochenende in Dortmund. Und dann auch noch Meisterfeier? Falls der BVB am Samstag gegen Mainz das letzte Heimspiel gewinnt und am Sonntag im großen Meisterkorso durch Dortmund zieht, finden parallel mehrere größere Events statt. Die Gefahr, dass am Sonntag wegen des Meisterkorsos einige Gäste wegbleiben ist hoch. Aber wer ein Alternativprogramm zum BVB-Trubel sucht, wird sicher fündig.

Das Pollerwiese-Festival im Dortmunder Revierpark Wischlingen (Archivbild) Foto: FUNKE Foto Services

Steampunk-Festival "One upon a time 2023": Das große "Once upon a time"-Festival der Jahrmarkt-Kultur verwandelt das Gelände der Zeche Zollern in Dortmund-Bövinghausen in eine traumhafte Welt jenseits des Alltags. Es gibt Shows für die ganze Familie, historische Karussells, Straßenkunst, Phantasiegestalten und ein großes Kinderprogramm. Obwohl Sonntag der Haupttag des Festival sei, ist Veranstalter Patrick Arens optimistisch: "Unsere Stammkundschaft sind nicht unbedingt Fußballfans." Ein paar weniger Gäste werden es am Sonntag zwar werden, vermutet der Schausteller – aber die können den Festival-Besuch ja am Montag nachholen.

Samstag/Sonntag/Montag, 11 bis 19 Uhr

Elektro-Festival "PollerWiesen 2023": Im Revierpark Wischlingen findet am Sonntag von vormittags bis in den späten Abend das PollerWiesen-Festival 2023 statt. Auf fünf Bühnen treten fast 40 Act, DJs und Bands auf. Achtung! Kurz vom Festival zur Meisterfeier wechseln geht nicht – das Ticket berechtigt nur zum einmaligen Eintritt.

Sonntag, 11-22 Uhr

ca. 10.000 Gäste erwartet

DJ Bobo: Nach dem Meisterkorso zu DJ Bobo in die Dortmunder Westfalenhalle? Das könnte zeitlich passen. Der Korso dürfte gegen 17 Uhr am Dortmunder U enden. Von dort schafft man's locker bis zum Konzert-Start um 18 Uhr hoch zur Halle. Parken könnte problematisch werden – aber Parktickets fürs Konzert gibt's im Vorverkauf.

Sonntag, Einlass ab 17.30 Uhr

Zoo-Geburtstag: Der Dortmunder Zoo wird 70 Jahre alt! Am Pfingssonntag und -montag feiert das Tierpark-Team gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern Geburtstag. Vor allem für Kinder wird es spannend: Den ganzen Tag über gibt's Führungen und Fütterungen in fast allen Gehegen. Aber fürchtet der Zoo, dass wegen der Meisterfeier am Sonntag weniger Gäste kommen? "Natürlich hofft das Zoo-Team auf eine Meisterfeier und drückt kräftig die Daumen", heißt es. "Am Sonntag sind besonders diejenigen eingeladen, die sich nicht für Fußball interessieren." Heißt zwischen den Zeilen: Die Befürchtung besteht, dass viele BVB-Fans am Sonntag nicht kommen.

Sonntag und Montag, 11-17 Uhr

Pfingstkirmes in Huckarde: Die Pingsthuekke 2023 ist zwar nur eine kleine Kirmes – aber für den nordwestlichen Dortmunder Stadtteil Huckarde gehört sie fest ins Jahresprogramm. Für Sonntag kann man allerdings davon ausgehen, dass einige Kirmesfans statt auf den Huckarder Marktplatz zum Borsigplatz pilgern.

Freitag bis Montag, ca. 14-22 Uhr

Fachmesse Vet: Zum Glück findet am Sonntag keine große Besuchsmesse in den Westfalenhallen statt. Die kleine Tiermedizin-Fachmesse Vet dürfte die Auswirkungen der möglichen Meister-Sause kaum spüren.

Freitag/Samstag, 10-18 Uhr

Trödelmärkte in Kley und Wambel: Parallel zum Meisterkorso finden in Dortmund gleich zwei große Trödelmärkte statt – der Familientrödel an der Galopprennbahn in Wambel und der große Trödelmarkt an der Metro in Kley. Bei beiden Flohmärkten fällt die Verkaufszeit fast komplett in den Meisterkorso – getrödelt wird von 11 bis 17 Uhr.

