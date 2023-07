Menschen müssen Schlange stehen vor Hauptpost in Dortmund

Lange Wartezeiten muss man derzeit in Dortmund einplanen, wenn man zur Hauptpost an der Kurfürstenstraße will. Krankheitsbedingt gibt es momentan zu wenig Personal (Symbolbild).

Dortmund. Zu wenig Personal: Die Hauptpost nahe des Dortmunder Hauptbahnhofs ist überlastet. Die Postbank-Filiale an der Kampstraße ist keine Alternative.

Wer etwas bei der Hauptpost an der Kurfürstenstraße unweit des Dortmunder Hauptbahnhofs erledigen will, muss derzeit viel Zeit mitbringen. „In Dortmund haben wir mit Personalausfällen zu kämpfen, die wir derzeit nicht mit Vertretungskräften auffangen können“, erklärt Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank, die gemeinsam mit der Deutschen Post in dieser zentralen Filiale vertreten ist. Wie lange dieser Zustand voraussichtlich andauern wird, dazu macht der Sprecher keine Angaben.

Heißt: Krankheitsbedingt sind nur drei Schalter geöffnet, und es kann dauern, bis man an der Reihe ist. Um 18.30 Uhr ist Ladenschluss, samstags um 12.30 Uhr. Die Frage, ob in Zukunft die Öffnungszeiten eventuell verlängert werden, bleibt unbeantwortet.

Mal eben schnell auf die Postbank-Filiale an der nahe gelegenen Kampstraße mitten in der Innenstadt ausweichen, geht derzeit nicht: Die ist wegen Krankheitsfällen geschlossen. Alle noch verbliebenen Kräfte würden in der Kurfürstenstraße aushelfen, so Hartmut Schlegel. Die Filiale an der Kampstraße soll laut Internetseite der Post am Montag, 17. Juli, wieder öffnen. Schlegel hingegen teilt mit, dass der Standort Kampstraße „bis auf weiteres geschlossen bleiben“ müsse.

Auf die Frage, was Kundinnen und Kunden machen sollten, die nur zur Hauptpost gehen können (etwa weil dort ein Paket für sie liegt), gibt es keine Antwort.

Post in Dortmund: Dort gibt es die nächsten Poststellen

Rat hingegen weiß der Postbank-Sprecher für die Menschen, die nur die Post, aber nicht die Postbank brauchen: Auf benachbarte Poststellen ausweichen wie zum Beispiel:

Florist Urul, Münsterstraße 46

Lotto Hackel, Schützenstraße 96

Nila Kopiercenter, Rheinische Straße 64

Schreibwaren, Kaiserstraße. 49

Lotto-Toto, Zeitungen, Tabakwaren Kreuzstraße 68

Lotto Aksakal, Wittener Straße 3

Einen Überblick über Filialen, Paketshops, Packstationen oder Briefkästen gibt es hier.

Postbank: Übersicht über Geldautomaten - auch in Dortmund

Die nächsten Postbank-Filialen, die das komplette Angebot (Beratung zu Finanzfragen, Geldautomat, Serviceterminal, Postdienstleistungen) vorhalten, sind hier zu finden:

Ginsterstraße 7, Stadtteil Hombruch

Bahnhofstraße 8-14, Stadtteil Hörde

Zudem weist der Postbank-Sprecher auf alternative Geldautomaten für die Postbank-Kunden hin. Die sind unter postbank.de/geldautomaten zu finden.

