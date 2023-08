Einsatz der Polizei Dortmund auf dem Lidl-Parkplatz an der Schützenstraße (Symbolbild)

Messerangriff Attacke vor Dortmunder Discounter – Mann in Lebensgefahr

Dortmund. Im Eingang einer Dortmunder Lidl-Filiale ist am Dienstag eine Gruppe auf einen Mann losgegangen. Die Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern.

Großeinsatz der Polizei Dortmund in der Nordstadt: Auf dem Lidl-Parkplatz an der Schützenstraße ist am späten Dienstagnachmittag ein Mann attackiert worden. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, bestätigt Dortmunds Polizeisprecher Gunnar Wortmann.

Im Eingangsbereich des Discounters sei eine Gruppe auf den Mann losgegangen – mit "spitzen Gegenständen", so Wortmann. Vermutlich seien auch Messer im Spiel gewesen. Der Hintergrund der Tat sei noch völlig unklar. Die Täter flüchteten unerkannt.

Polizeieinsatz bei Lidl in Dortmund: Parkplatz abgesperrt

Der Bereich rund um den Lidl-Parkplatz hinter der Telekom, der auch von Rossmann, Niehaves und Lotto Hackel genutzt wird, wurde großräumig abgesperrt. Auch Polizeihunde seien im Einsatz gewesen, erklärt der Sprecher – bisher gebe es aber keine Spur zu den flüchtigen Tätern.

Eine Mordkommission wurde gebildet, die Ermittlungen laufen.

