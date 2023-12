Dortmund. Schon wieder ist in Dortmund ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. In letzter Zeit häufen sich Angriffe dieser Art.

Wieder ein blutiger Zwischenfall in der Dortmunder Innenstadt: Am späten Montagabend ist im Stadtgarten ein Mann (21) mit einem Messer schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, erklärt Polizeisprecherin Nina Kupferschmidt.

Tatort war offenbar eine Sitzmauer oberhalb des Gauklerbrunnens an der Haltestelle Stadtgarten, einem der wichtigsten Knotenpunkte der Dortmunder Stadtbahnen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei dem Angriff ein heftiger Streit unter flüchtigen Bekannten vorausgegangen, so Kupferschmidt.

Der Täter flüchtete – aktuell wird nach ihm gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Täter oder Tat machen können. Hinweise bitten an den Kriminaldauerdienst der Polizei Dortmund unter 0231/1327441. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

ca. 170cm

20 bis 25 Jahre

dünn

schwarze, kurze Haare

Dreitagebart

weiße Sneakers

Mehrere Messerattacken in Dortmund – Wohl kein Zusammenhang

In den letzten Tagen und Wochen hatte es vermehrt Messerangriffe auf Männer in Dortmund gegeben. Zuletzt starb ein 34-Jähriger nach einer Attacke auf der Kaiserstraße am Wall. Zuvor hatte es drei Attacken auf Obdachlose in der Nordstadt gegeben. Einen Zusammenhang sehe die Polizei bislang zwar nicht, die Fälle würden dennoch "fortlaufend geprüft", so Kupferschmidt.

