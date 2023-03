Messerstecher sucht Tatwaffe im Gebüsch – Polizei schaut zu

Dortmund. Mitten in der Nacht soll ein Dortmunder seinem Opfer in den Bauch gestochen haben. Die Polizei fand den Täter nur durch Zufall. Oder Dummheit?

Nach einem Messerangriff auf einen Mann (40) auf der Seilerstraße in Dortmund-Eving hat die Polizei am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festgenommen. Nicht besonders schlau: Zwei Tage nach der Tat war der Verdächtige an den Tatort zurückgekehrt, um die Tatwaffe zu suchen. Die hatte die Polizei aber schon längst gefunden, erklärt Staatsanwalt Carsten Dombert. Er kam in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.

Der junge Dortmunder (23) soll seinem Opfer mitten in der Nacht völlig unvermittelt in den Bauch gestochen haben – vier Mal. Der 40-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Täter wirft Messer ins Gebüsch und sucht es zwei Tage später

Dann habe der Täter die Tatwaffe ins Gebüsch geworfen, so Dombert. Der Gedanke, das Messer lieber mitzunehmen, kam ihm wohl erst zwei Tage später: Als die Polizei mit einem Spürhund am Gebüsch stand und die Spurensuche starten wollte, stand der junge Mann plötzlich da.

Auf die Frage, was er denn im Gebüsch suche, hatte er keine schlüssige Antwort. Somit galt er als verdächtig. Er habe freiwillig eine DNA-Probe abgegeben, so Dombert. Sie stammte mit den Spuren am Messer überein.

Täter und Opfer kannten sich nicht, erklärt Dombert. Am Samstag wurde der 23-Jährige schließlich festgenommen worden. Das Motiv ist weiter unklar. Der Festgenommene äußere sich nicht zur Tat, so Staatsanwalt Dombert.

