Eine 44 Jahre alte Frau ist in der Dortmunder Nordstadt lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Ehemann wird verdächtigt, sie mit dem Messer attackiert zu haben. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Mordkommission Messerstiche in Nordstadt: Frau lebensgefährlich verletzt

Dortmund. Die Dortmunder Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Ein 46-Jähriger wird verdächtigt, auf seine Frau (44) eingestochen zu haben.

Die Polizei Dortmund hat Dienstagabend gewaltsam eine Wohnung in der Scheffelstraße in der Dortmunder Nordstadt betreten. Die Polizei fuhr gegen 20.35 Uhr zum Einsatz, da eine Frau in einer Wohnung um Hilfe schreien solle.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte einen 46 Jahre alten Dortmunder fest. Der soll nach ersten Ermittlungen mehrmals mit einem Messer auf seine Ehefrau (44) eingestochen haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilen.

Messerattacke in Dortmund: Verdächtiger vor Haftrichter

Die Frau ist lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Nun ermittelt eine Mordkommission. Der 46-Jährige wird noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

(red)

