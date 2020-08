Metalldiebstähle bei der Bahn: Durchsuchungen in Dortmund

Dortmund. Die Polizei durchsucht die Wohnungen von zwei 38 und 54 Jahre alte Dortmundern. Sie sollen an Bahnstrecken im Revier Signalkabel gestohlen haben.

Nach Metalldiebstählen an Bahnstrecken im Ruhrgebiet hat die Bundespolizei am Mittwochmorgen zwei Wohnungen in Dortmund durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen zwei 38 und 54 Jahre Deutsche. Die beiden Männer sollen an Bahnstrecken im Bereich Dortmund Strom- und Erdungskabel gestohlen haben.

In der Wohnung des 38 Jahre alten Verdächtigen, der in Dorstfeld lebt, fanden die Polizisten neben Beweisen für die Kabeldiebstahl auch Betäubungsmittel, so Volker Stall, Sprecher der Bundespolizei Dortmund. Der Mann musste mit zur Wache, wurde aber nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der zweite Verdächtige sei nicht in seiner Wohnung angetroffen worden.

Zur Höhe des Schadens, den die Männer durch den Diebstahl angerichtet haben soll, gibt es noch keine Informationen. Der Schaden sei aber höher, da die Signalkabel in solchen Fällen komplett ausgetauscht werden müssten, so Bundespolizeisprecher Stall.

Dreister Kabelklau in Dortmunder S-Bahn-Tunnel noch nicht aufgeklärt

In der Wohnung fanden die Ermittler auch Hinweise, dass die Verdächtigen möglicherweise für weitere Taten in Frage kommen. Genaues kann die Polizei aber erst nach Auswertung der Beweise sagen.

Für den jüngsten Kabeldiebstahl in einem S-Bahn-Tunnel in Lütgendortmund Mitte Mai sollen die beiden Männer nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht verantwortlich sein. Mit Spezialwerkzeug und größerem Transportfahrzeugen hatten die noch unbekannten Täter 1,3 Kilometer Kabel mitgehen lassen und rund 300.000 Euro Schaden angerichtet. Hier hat die Polizei auch nach Zeugenaufrufen den Fall noch nicht aufklären können. (mawo)