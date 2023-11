Mit 48000 LEDs und Engel: Dortmunder Weihnachtsbaum leuchtet

Der Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt strahlte am Montagabend zum ersten Mal in diesem Jahr.

Dortmund Am Montagabend wurde der Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt zum ersten Mal in diesem Jahr angeknipst – auch ein Engel war dabei.

Der Weihnachtsbaum in Dortmund ist am Montagabend erstmals in diesem Jahr zum Leuchten gebracht worden - mit dem traditionellen Engel an der Spitze. Eine Gruppe von Kindern half nach Angaben der Stadt beim Entzünden der 48 000 LEDs an dem Koloss, der aus rund 1200 Rotfichten zusammengesetzt wurde. Der Baum war 1996 erstmals errichtet worden und wird als weltgrößter seiner Art beworben. Etwa vier Wochen dauert der Aufbau des 45 Meter hohen und 40 Tonnen schweren Riesen. Er bildet das Zentrum des Dortmunder Weihnachtsmarktes und soll zusätzliche Besucher anlocken.

Engel auf dem Dortmunder Weihnachtsbaum strahlt

Nachdem es um die Gestaltung der Spitze in den vergangenen Wochen einigen Wirbel gegeben hatte, erstrahlte auch der 200 Kilo schwere und 4 Meter hohe Engel auf dem Baum wie in den Vorjahren. Der ausführende Schaustellerverband hatte etwas Neues ausprobieren wollen und sich für eine Kugel statt des bisherigen Engels entschieden. Engagierte Diskussionen um das an einen Fußball erinnernde goldene Rund hatten aber schließlich zur Rückkehr zum traditionellen Motiv geführt.

Der Weihnachtsbaum auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt und der Engel auf der Spitze strahlen. Foto: Ralf Rottmann / Funke Foto Services

„Wir haben festgestellt, dass der Engel den Menschen viel bedeutet und große Symbolik hat“, begründete Patrick Arens, Chef der Dortmunder Schausteller, die Entscheidung. Künftig sollen die Dortmunder Bürger über die Gestaltung des Baumes mitentscheiden können, hieß es. (dpa)

