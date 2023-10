Dortmund. Bei einem Streit in Dortmund wurde ein 16-Jähriger mit einer Machete attackiert und schwer verletzt. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Bei einer Auseinandersetzung an der Könnestraße in Dortmund soll ein 16-Jähriger mit einer Machete und einer Holzlatte angegriffen und schwer verletzt worden sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Jugendliche am späten Donnerstagabend (5. Oktober) mit einer Gruppe in einen Streit geraten.

Nach Zeugenangaben attackierten die Täter den 16-Jährigen gegen 23.10 Uhr im Verlauf der Auseinandersetzung zunächst mit einer Holzlatte und später mit einer Machete. Anschließend seien die Unbekannten in Richtung Funkenburg geflüchtet. Der verletzte Jugendliche kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Angriff in Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Worum es bei dem Streit ging, war laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Die Ermittler suchten Zeugen. Während des Einsatzes hätten sich zwischenzeitlich zahlreiche Schaulustige vor Ort versammelt, was zu einer „aufgeheizten Stimmung“ geführt habe, erklärte die Polizei.

Zwei der Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter mit Machete:

zwischen 160 und 180 cm groß

schwarze kurze

Haare

bekleidet mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze auf dem Kopf, dunkler Hose und weißen Sneakers

Weiterer Täter:

180 bis 185 cm groß

schlank

dunkle Haare

bekleidet mit einem dunklen Pullover, dunkler Hose, weißen Sneakers und einer silbernen Königskette

Hinweise nimmt die Polizei unter 0231 132-7441 entgegen. (mit dpa)

