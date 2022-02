Dortmund: Lastenräder-Verleih startet mit Eröffnungsparcours

Dortmund. Ab Anfang März sausen „Möller Manta“ und „Dortmund Driver“ durch das Kreuz- und Unionviertel. Zum Start sind kostenlose Probefahrten möglich.

Was die Landeshauptstadt kann, das kann Dortmund noch besser: Während in Düsseldorf Anfang Februar die erste Lastenräder-Mietstation mit drei Bikes ihren Betrieb aufnahm, kommen ab Anfang März das Kreuz- und Unionviertel in den Genuss von gleich 15 zweirädrigen Packeseln. Das teilte die Stadt per Meldung mit.

Ob für den Einkauf, den Kasten Brinkhoffs oder das Kind auf dem Weg zu den Großeltern: Lastenräder sind grade in dicht bewohnten Quartieren eine Alternative zu Autos und ihrem Bedarf nach Parkraum. Das hat auch die Stadt Dortmund erkannt und startet vom 1. März bis zum 30. Juni ein Pilotprojekt als Modellkommune. Die viermonatige Probefahrt beginnt an fünf Stationen in den beiden Vierteln südlich und westlich der Innenstadt, fünf der 15 Räder sind E-Bikes.

An diesen Punkten stehen die Stationen mit jeweils drei Rädern:

Heinrich-Schmitz-Platz

Westpark/Brunnen Ritterhausstraße

Möllerbrücke/Sonnenplatz

Roseggerstraße/Steubenstraße

Hohe Straße/Kreuzstraße

Kostenlose Probefahrt: Lastenradparcous am Sonnenplatz

15 Testfahrer und Testfahrerinnen stellen das System bereits seit Dienstag (22.2.) auf die Probe. Die Stadt hat die Testfahrer ausgelost, nachdem sich auf einen Aufruf viele Interessierte gemeldet hatten.

Am 1. März startet in Dortmund der Lastenrad-Verleih, ein viermonatiges Pilotprojekt. Foto: Roland Gorecki / Dortmund-Agentur

Mit kostenlosen Probefahrten geht es auch am Dienstag (1.3.) für andere Neugierige los. Das TINK-Team wird am Sonnenplatz (westlich der Ausleihstation) einen Lastenradparcours aufbauen und in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr das Transportrad-Mietsystem erläutern und vorführen. Wer wissen möchte, wie es sich anfühlt, ein Lastenrad zu fahren, ob es sich vom gewohnten Radfahren unterscheidet und wie man am besten um die Kurve lenkt, kann das in dieser Zeit ausprobieren und üben.

Lastenräder-Verleih in Dortmund: Mit dem „Sprudel Sprinter“ durch die Stadt

Die Räder tragen Namen wie „Garten Gurker“ oder „Sprudel Sprinter“, auch stadtspezifische Bonmots wie „Möller Manta“ oder „Westpark Wagon“ sind dabei. Ausleihen lassen sich die Flitzer per nextbike-App, die auch Auskunft über die Verfügbarkeit gibt. Das Unternehmen hatte sich in der Ausschreibung des Projekts durchgesetzt und betreibt außerdem das Leihsystem „metropolradruhr“.

Auch so lässt sich ein Lastenrad benutzen: Eine Berlinerin fährt ihren Hund spazieren. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Zwei Euro bzw. 2,50 Euro für das E-Bike werden für die erste halbe Stunde fällig, pro Stunde kosten die Räder entsprechend vier oder fünf Euro – der Tagestarif von 24 Stunden beträgt 18 Euro. Nach Benutzung können die Bikes nur an den Stationen geparkt werden, ein einfaches Abstellen irgendwo im Stadtgebiet ist nicht möglich.

Inklusion mitgedacht beim Lastenräder-Verleih in Dortmund

Ein weiterer Pluspunkt: Auch Menschen mit Rollstuhl können teilhaben, für sie steht ein spezielles „Inklusionstransportrad“ zur Verfügung. Dieses Fahrrad sei besonders gut für schwere Lasten geeignet, erklärt die Stadt, und könne auch von Firmen für den Transport von Waren genutzt werden. Es steht ausschließlich an der Station Roseggerstraße/Steubenstraße im Unionviertel. (baro)

