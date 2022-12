Unbekannte haben am Sonntagabend eine Tankstelle in Dortmund überfallen – mit einer Schusswaffe und einem Messer bewaffnet.

Überfall Mit Pistole bedroht: Zwei Tankstellen in Dortmund ausgeraubt

Dortmund. Mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet haben zwei Männer am Sonntag eine Tankstelle in Dortmund überfallen. Weiterer Überfall am Montag.

Zwei Männer haben am Sonntagabend (18. Dezember) eine Tankstelle in Dortmund-Evingüberfallen. Bewaffnet waren sie mit einer Pistole und einem Messer. Sie flüchteten unerkannt. Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise.

Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei maskierte Männer um circa 21.15 Uhr die Tankstelle an der Evinger Straße 517. Unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe nötigten sie die 43-jährige Tankstellenverkäuferin aus Dortmund ihnen die Kasse zu öffnen. Das Duo erbeutete einen bislang noch unbekannten Bargeldbetrag und flüchtete im Anschluss auf Fahrrädern in Richtung Nord-Westen.

Die Täter sprachen gebrochenes Deutsch

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Der Mann mit dem Messer soll eine schwarze Mütze, ein schwarzes Halstuch vor dem Mund, eine blaue Winterjacke, eine schwarze Hose und blaue Einweghandschuhe getragen haben.

Der Mann mit der Pistole trug eine schwarze Schirmmütze mit darüber gestülpter Kapuze, ein schwarzes Halstuch vor dem Mund, eine schwarze Winterjacke, schwarze Hose und Schuhe und blaue Einweghandschuhe. Beide haben gebrochenes Deutsch gesprochen.

Weiterer Tankstellen-Überfall einen Tag später

Ein weiterer Tankstellen-Überfall ereignete sich am Montagmorgen (19. Dezember) an der Lindenhorster Straße in Dortmund. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten.

Um kurz vor 6 Uhr betrat ein Unbekannter den Verkaufsraum der Tankstelle. Mit einer Pistole in der Hand forderte er Bargeld und Zigaretten. Die 61-jährige Angestellte kam dem nach und händigte einen mittleren dreistelligen Geldbetrag samt einer Vielzahl von Zigaretten aus. Die Beute verstaute der Täter in einer mitgeführten Tragetasche sowie einem Rucksack. Im Anschluss flüchtete er über die Fürst-Hardenberg-Allee und Emscherallee in Richtung Norden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos. Die nach eigenen Angaben unverletzte Mitarbeiterin beschrieb den Täter als circa 1,70 Meter groß. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Jogginghose. Sein Gesicht verdeckte er mit einer schwarzen Sturmhaube mit grauen/weißen Sprenklern. Mit sich führte er einen grauen Rucksack und eine auffällig gelbe Plastikeinkaufstasche. Bei der Schusswaffe soll es sich um eine Pistole mit schwarzem Griff und silbernem Lauf gehandelt haben.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den beiden Überfällen?

Ob die beiden Tankstellen-Überfälle zusammenhängen, sei nun Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Für beide Überfälle werden Zeugen und Hinweisgeber gesucht. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0231/132-7441 entgegen.

