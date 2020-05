Einen Schlagring wie hier auf dem Foto findet die Polizei in Meschede bei dem 18-Jährigen: Das ist eine verbotene Waffe.

Bettelei Mit Schlagring bewaffnet - Mann schnorrt am Bahnhof Leute an

Dortmund. Mit illegalem Nachdruck hat ein "alter Bekannter" der Polizei in Dortmund gebettelt. Er war zuvor bereits 148 Mal auffällig geworden.

Ein Mann (32), der laut Bundespolizei bereits 148 Mal auffällig geworden ist, hat am Dortmunder Hauptbahnhof erneut für einen Einsatz gesorgt: Der „alte Bekannte“, so die Polizei wörtlich, habe nachts Personen auf dem Vorplatz um Geld angeschnorrt - mit einem offen sichtbaren Schlagring in der Hand - möglicherweise, um seinem Wunsch nach finanzieller Unterstützung, Nachdruck zu verleihen. Mehrere Passanten, die der Mann angesprochen ahte, beschwerten sich daraufhin bei der Bundespolizei.

Die „Einsatzkräfte stellten daraufhin den Schlagring sicher und belehrten den 32-Jährigen“, heißt es im Bericht der Bundespolizei am Donnerstag. Der Schlagring-Bettler sei erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen immer wieder kehrender Hausfriedensbrüche eingesessen habe. Diesmal sei ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn eingeleitet worden. (dpa)