Mögliche Cyberattacke auf IHK - Systeme heruntergefahren

Dortmund. Die Industrie- und Handelskammern in Deutschland sind am Donnerstag wohl Opfer einer massiven Cyberattacke geworden. Auch NRW ist betroffen.

Wegen eines möglichen Cyberangriffs sind die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern (IHK) aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren worden. Es seien alle 70 IHK in Deutschland betroffen, sagte ein Sprecher der für die IT zuständigen IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund am Donnerstag. Man werde jetzt die einzelnen Dienste sukzessive prüfen. Sind sie sauber, werden sie wieder hochgefahren.

Als Folge sind die Webseiten der IHK in ganz Deutschland nicht aufrufbar, auch Telefonanlagen sind betroffen, sagte der Sprecher der IHK GfI. Das zentrale interne Verwaltungssystem läuft demnach aber weiter. Betroffen ist ein Großteil der insgesamt 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Auf Twitter haben mehrere Kammern technische Probleme eingeräumt. Ein regionaler Schwerpunkt sei aber dabei nicht zu erkennen.

IHK nach möglichem Hackerangriff im Internet nicht erreichbar

Der "schwerwiegende IT-Sicherheitsvorfall" war am Mittwochnachmittag bemerkt worden, so der Hauptgeschäftsführer der IHK Mittleres Ruhrgebiet, Michael Bergmann in einem Posting bei LinkedIn. Daraufhin wurden am späten Abend als Präventionsmaßnahme die IT-Systeme heruntergefahren. Aktuell sind die Internetangebote der einzelnen Kammern nicht erreichbar, digitale Servicedienstleistungen stünden nicht zur Verfügung, ergänzt Bergmann noch. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht absehen, wie lange die Maßnahmen notwendig sind." Vor Ort sei man aber weiter erreichbar.

Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar, Darum spricht die IHK aktuell nur von einer „möglichen“ Cyberattacke. Hintergrund und Ausmaß der IT-Probleme können derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Zusammen mit der GfI werde mit Hochdruck an einer Lösung der Probleme gearbeitet. (mit dpa)

