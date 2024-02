Mordversuch in Dortmund - Mann mit roter Kleidung gesucht

Dortmund/Bochum. Ein Bochumer (24) wird am Mittwoch am Bahnhof in Dortmund-Kurl niedergestochen. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Messerangriff in Dortmund werten Staatsanwaltschaft und Polizei als versuchten Mord. Ort des Geschehens war der Bahnhof in Dortmund-Kurl, wie die Polizei Dortmund und der Staatsanwalt berichten. Dort soll ein bisher unbekannter Mann am Mittwoch (31.1.) gegen 17.35 Uhr einen 24 Jahre alten Mann aus Bochum niedergestochen haben. Zuvor soll sich der Tatverdächtige auf der Husener Straße, auf der Plaßstraße und auch am Bahnhof in Kurl aufgehalten haben.

Zeugen riefen den Rettungsdienst und die Polizei. Zudem leisteten sie Erste Hilfe. Der Rettungsdienst brachte den Bochumer ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei Dortmund bittet um Hinweise von Zeugen

Der Polizei hat Zeugenaussagen und sucht nun nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Die Polizei berichtet, dass der verdächtige Mann „eine schwarze Hautfarbe“ habe - zudem rote Oberbekleidung getragen habe.

Wer hat Verdächtige gesehen oder die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen, fragt die Polizei Dortmund. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Telefon 0231/132 74 41. (red)

