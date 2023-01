Mutmaßliche Brandstiftung in Dortmunder Mehrfamilienhaus

Dortmund. Nach einem Feuer in der Silvesternacht in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund geht die Polizei von Brandstiftung aus. Jetzt sucht sie nach Zeugen.

Nach einem Feuer in der Silvesternacht in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zwei Bewohner des Hauses in der Straße Am Bruchheck/Ecke Grotestraße waren laut Polizeibericht um 22.45 Uhr nach Hause gekommen und sahen, dass es im Hausflur brannte. Die Feuerwehr Dortmund löschte das Feuer.

Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Das Holz am Schließapparat war gesplittert, auch an der Türklinke stellte die Polizei Schäden fest. Im Umfeld des Hauseingangs waren Rußablagerungen erkennbar, außerdem war die Lackierung der Kellerzugangstür fast vollständig verbrannt.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben. Hinweisgeber können sich bei der Kriminalwache Dortmund unter 0231/132-7441 melden. (gb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund