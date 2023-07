Essen. Eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung auf Mallorca zieht Kreise bis zum Märkischen Kreis. Fünf Verdächtige sitzen auf der Insel in U-Haft.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Die Tatverdächtigen kommen aus dem Märkischen Kreis. Das erklärte ein Anwalt, der einen Beschuldigten aus Deutschland vertritt.

Fünf Touristen zwischen 21 und 23 Jahren sitzen in U-Haft auf Mallorca.

„Das kann Wochen und Monate dauern“, erklärt Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung.

Fünf junge Männer aus Deutschland zwischen 21 uns 23 Jahren werden auf der spanischen Mittelmeer-Insel Mallorca der Gruppenvergewaltigung beschuldigt. Sie sollen eine junge deutsche Frau auf dem Hotelzimmer vergewaltigt haben und sitzen bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Das beschloss der zuständige Richter in Palma am späten Samstagabend. „Das kann Wochen und Monate dauern“, erklärt Ciro Krauthausen, Chefredakteur der Mallorca Zeitung, auf Nachfrage.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Verdächtige aus dem Märkischen Kreis

Rechtsanwalt Andreas Trode aus Iserlohn vertritt einen der Beschuldigten. „Nach meinem Kenntnisstand kommen alle aus dem Märkischen Kreis“, erklärt er auf Nachfrage. Er arbeite aus Deutschland mit den spanischen Anwälten zusammen. Die Eltern der Beschuldigten seien bereits nach Mallorca geflogen, um bei der Aufarbeitung zu helfen. Nach Angaben von Ciro Krauthausen haben die Verdächtigen vor Gericht auf die Frage des Wohnortes mit „Dortmund“ geantwortet.

Auf Mallorca sitzen fünf deutsche Touristen in U-Haft. Ihnen wird eine Vergewaltigung vorgeworfen. Foto: Clara Margais / dpa

Er sei optimistisch, dass sein Mandant bei der nächsten Anhörung aus der Untersuchungshaft entlassen werden kann. „Wenn ich es richtig weiß, sind zwei, darunter mein Mandat, nicht sehr involviert“, erklärt er.

Ob sein Mandant und die anderen Verdächtigen nach der nächsten Haftprüfung vor dem Landgericht weiter in Untersuchungshaft verbleiben, „liegt dann beim Ermittlungsrichter“, erklärt Chefredakteur Krauthausen. Er hat die Nacht detailliert aufgearbeitet. Die Quelle sei vertrauenswürdig, mit der schon lange in Kontakt stehe.

Mutmaßliche Vergewaltigung auf Mallorca: Frau hat Mann am Strand kennengelernt

Nach Angaben der Polizei sollen die Touristen eine noch jüngere Urlauberin aus Deutschland in der Nacht auf Donnerstag zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut haben. Den Verdächtigen drohen bei Verurteilung Freiheitsstrafen von bis zu zwölf Jahren. Ein sechster Angehöriger der deutschen Freundesgruppe kam frei.

Die Frau hatte laut Polizei am Ballermann einen Deutschen am Strand kennengelernt. Sie habe in der Nacht auf Donnerstag eingewilligt, mit ihm auf sein Zimmer zu gehen. Das Hotel habe ihr aber den Zutritt verweigert, weil sie dort kein Gast war. Daraufhin seien beide in ein nahe gelegenes Hotel gegangen, wo fünf Freunde des Mannes abgestiegen waren.

Vergewaltigung auf Mallorca: Ein Verdächtiger soll Tat mit Handy gefilmt haben

Diese seien später in das Zimmer gekommen. Vier der Männer hätten die Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen. Einer der Verdächtigen habe die Tat mit seinem Handy gefilmt. Die Frau habe sich dann in das Badezimmer geflüchtet, berichtete die Polizei weiter.

Einer der jungen Deutschen habe der Frau gegenüber eingestanden, dass die Männer zu weit gegangen seien. Er habe sie überredet, sie zu dem Hotel zu begleiten, in dem Freundinnen von ihr wohnten. Von dort habe die Frau die Polizei alarmiert. Die junge Deutsche sei zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

(mit dpa)

