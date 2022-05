Mutmaßlicher Ladendieb in Dortmund randaliert bei Festnahme

Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund setzte am Dienstagabend einen randalierenden Jugendlichen gegen Widerstände fest (Symbolbild).

Dortmund. Ladendetektiv und Bundespolizei setzen am Hauptbahnhof Dortmund einen mutmaßlichen Dieb fest. Der reagiert aggressiv.

Ein mutmaßlicher Ladendieb hat sich am Dienstagabend auf der Katharinentreppe am Dortmunder Hauptbahnhof wenig kooperativ gezeigt, als Ladendetektiv und Polizei den Mann festsetzten. Grund dafür war sicherlich auch der Alkoholpegel des 16-Jährigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Gegen 20 Uhr bekam die Bundespolizei einen Hinweis der Dortmunder Polizei, dass der 16-Jährige aus der Innenstadt in Richtung Bahnhof flüchtete. Der Ladendetektiv des Geschäfts habe den Jugendlichen an der Katharinentreppe stellen können und ihn am Boden fixiert, schreiben die Beamten in einer Mitteilung.

Jugendlicher randaliert am Hauptbahnhof Dortmund nach Festnahme – 1,4 Promille

Als die Bundespolizei den Dortmunder übernahm, wehrte sich dieser heftig, beleidigte die Beamten zudem mehrfach. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei zudem ein Einhandmesser sicher.

Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest habe 1,4 Promille ergeben, so die Beamten, die ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz einleiteten. Zudem fertigte die Polizei Dortmund eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls an. (Red)

