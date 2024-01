Mutter aus Dortmund vermisst: Kam nach Einkauf nicht zurück

Dortmund Seit einiger Zeit wird eine junge Mutter aus Dortmund vermisst. Zuletzt wurde sie am Nordmarkt gesehen – ihre Familie ließ sie aus dem Auto.

Seit zwei Wochen wird eine junge Frau aus Dortmund vermisst. Weil seit dem 4. Januar 2024 jede Spur von ihr fehlt, bittet die Polizei jetzt auch die Dortmunder Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die 26-Jährige gesehen?

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste am Nordmarkt in der Dortmunder Nordstadt. Dort habe ihr Lebensgefährte sie zum Einkaufen aus dem Auto gelassen, schreibt die Polizei in der Suchmeldung. Auch ihr Sohn (3) saß im Wagen. Handy und Handtasche nahm sie mit.

Aber entgegen der Absprache kam sie nach dem Einkauf nicht nach Hause – seitdem besteht kein Kontakt mehr zwischen der Vermissten und ihren Angehörigen. Möglicherweise sei die Vermisste in einer hilflosen Lage, schreibt die Polizei.

Wer hat die vermisste Frau (26) aus Dortmund gesehen? Foto: Privat/Polizei Dortmund

Personenbeschreibung der Vermissten (26) aus Dortmund:

schwarze Haare

kräftige Statur

Tätowierung „Fighter“ über dem rechten Auge

Wer hat Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten? Info an die Kriminalwache Dortmund: 0231/1327441

