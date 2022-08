Nach einem Jahr: Gorillas verabschiedet sich aus Dortmund

Dortmund. Der kriselnde Lieferdienst Gorillas schließt mehrere Standorte im Ruhrgebiet. Auch Dortmund gehört künftig nicht mehr zum Liefergebiet.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas hat sich aus Dortmund zurückgezogen. Auch andere Standorte im Ruhrgebiet sind betroffen: Das Unternehmen verabschiedete sich von seinen Lagerhäusern in Gelsenkirchen, Bochum und Münster. Dortmund gehörte seit etwa einem Jahr zum Liefergebiet.

Das 2020 gegründete Startup steckt seit Monaten in der Krise, begleitet von Entlassungen und Schließungen. Der Schnelldienst soll nach Brancheninformationen in einer neuerlichen Finanzierungsrunde 245 Millionen Euro vornehmlich von Bestandsinvestoren bekommen. Auf Anfrage unserer Redaktion zum bestätigte Gorillas die Schließungen in den vier Städten.

Lieferdienst Gorillas bestätigt die Standort-Schließung in Dortmund

Die Begründung: Der Konzern wolle sich stärker auf seine „Kernmärkte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und die USA (New York City)“ konzentrieren und dort weiter wachsen. „Der überwiegende Teil unseres Umsatzes (90 Prozent) kommt aus diesen Märkten.“ In Deutschland arbeite man hart daran, die Gorillas-Marke weiter zu stärken.

Laut einer Sprecherin müsse Gorillas die „Performance aller Warenhäuser kontinuierlich bewerten“ und wolle sich „auf die profitabelsten Standorte konzentrieren“. Das bedeute auch, dass man sich von Standorten und Crewmitgliedern trennen müsse. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber es handelt sich um notwendige Schritte, die Gorillas helfen werden, ein stärkeres und profitables Unternehmen zu werden.“ (red)

