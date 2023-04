Nachdem ein Unbekannter am Dortmunder Flughafen Geld gestohlen hat, wird er von der Polizei nun per Foto gesucht.

Blaulicht Nach Raub am Dortmunder Flughafen: Polizei fahndet per Foto

Dortmund. Die Polizei fandet per Foto nach einem Mann, der bei einem Überfall am Dortmunder Flughafen Bargeld erbeutet hat. Wer hat ihn gesehen?

Nach einem Überfall am Dortmunder Flughafen, bei dem ein Mann eine fünfstellige Bargeldsumme erbeutet hat, fahndet die Polizei nun per Foto. Der Unbekannte hatte einer Angestellten der Westfalenhallen GmbH am Montag, 10. April, gegen 21:15 Uhr in den Geschäftsräumen einen Gegenstand in den Rücken gedrückt und sie gezwungen, Geld aus dem Tresor herauszugeben. Danach flüchtete er.

» Lesen Sie auch:16 Jahre alter Dortmunder mit Waffen aufgefallen

Die Polizei hat online ein Foto des Gesuchten veröffentlicht. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter unter 0231 1327441 zu melden. Zudem ist ein Hinweisportal eingerichtet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund