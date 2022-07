Nach Überfall: Polizei nimmt Verdächtigen in Dortmund fest

Unna. Zwei Jugendliche sollen einen Mann (27) in Unna mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Zivilfahnder nehmen Verdächtigen fest.

Nachdem ein 27-jähriger Mann vor knapp zwei Wochen in der Nähe des Kurparks in Unna mit einer Schusswaffe bedroht und überfallen wurde, haben Zivilermittler der Polizei am Freitag einen jugendlichen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte die Polizei Unna am Montag mit.

Der Beschuldigte soll am 10. Juli gegen 3.30 Uhr gemeinsam mit einem anderen Jugendlichen den 27-jährigen Unnaer auf einem Fußweg, der die Berliner Allee und die Schweriner Straße verbindet, ausgeraubt haben. Sie sollen den Mann mit einer eine Waffe bedroht, auf ihn eingeschlagen und ausgeraubt haben.

Ein Tatverdächtiger aus Unna war bereits festgenommen

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich zu zwei Jugendlichen aus Unna. Einer von ihnen konnte bereits am 14. Juli festgenommen werden. Mangels Haftgründen wurde er wieder entlassen. Der andere Jugendliche war zunächst flüchtig.

Lesen Sie auch: Gaststätte Dortmund: Schwerverletzter auf Herrenklo entdeckt

Im Rahmen der Fahndung stellte sich heraus, dass sich der Beschuldigte in Dortmund aufhält. Dort nahmen ihn zivile Einsatzkräfte am Freitag (22. Juli) fest. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund