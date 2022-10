Nach Unfall: Polizei Dortmund sucht nach verletztem Kind

Unfall in Dortmund: Mit diesem Schuh will die Polizei den vermissten Jungen finden.

Dortmund. Mit einem gefundenen Schuh sucht die Polizei Dortmund nach einem vermutlich verletzten Jungen. Er war in einen Autounfall verwickelt.

Nach einem Autounfall in Dortmund sucht die Polizei nach einem vermutlich verletzten Kind. Es wurde angefahren und verlor seinen Schuh.

Laut Polizei war ein 32-Jähriger am (29. September) gegen 19 Uhr auf der Adlerstraße in Dortmund in Richtung Westen unterwegs. Plötzlich trat ein unbekanntes Kind vom Gehweg auf die Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Beim Zusammenprall stürzte der Junge und verlor seinen Schuh. Ein bisher ebenfalls unbekanntes Mädchen half dem kleinen Jungen wieder auf die Beine und verschwand mit ihm in Richtung Norden.

Vermisster Junge: Polizei Dortmund bittet um Hinweise

Der unbekannte Junge ist etwa sechs bis sieben Jahre alt, hat eine schlanke Statur, ist etwa 1,20 Meter groß und hat hellbraune Haare. Das unbekannte Mädchen ist etwa elf bis zwölf Jahre alt, hat hellbraune Haare und trägt eine Brille.

Die Polizei sucht mit dem gefundenen Schuh nach dem Jungen. Hinweise an die Polizei bitte unter dieser Telefonnummer: 0231/132-1121. (red.)

