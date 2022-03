Nach Verfolgung: Polizei Dortmund schnappt "reisenden Täter"

Die Polizei Dortmund schnappte am Freitagmorgen einen der Tatverdächtigen nach dem versuchten Diebstahl auf einer Baustelle. (Symbolbild)

Dortmund. Eine mutmaßliche Diebesbande fällt am Freitagmorgen auf einer Baustelle auf, die Polizei Dortmund schnappt nach Verfolgung zumindest einen Täter.

Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sowie die Polizei Dortmund haben in der Nacht zum Freitag eine mutmaßliche Diebesbande auf frischer Tat ertappt, als sie auf einer Baustelle an der Weißenburger Straße gelagertes Material wie Stahlbauträger entwendete. Nach einer Verfolgungsjagd konnte zumindest einer der Tatverdächtigen aufgegriffen werden, wie die Beamten am Freitag mitteilten.

Gegen kurz nach vier Uhr in der Früh habe der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter Geräusche auf der Baustelle gehört und nachgesehen, so die Polizei. Aufgeschreckt, hätten die vier Männer die Flucht in einem gemieteten Mercedes-Sprinter und einem Audi A3 versucht - doch der 29-jährige Zeuge versperrte zumindest dem Lieferwagen die Flucht durch ein zugeschobenes Rolltor.

Versuchter Diebstahl: Verfolgungsfahrt durch Dortmund

Die drei Männer auf der Straße hätten das Tor daraufhin wieder geöffnet, betonte die Polizei, doch der Zeitvorteil durch die Überraschung war dahin. So konnten die Fahnder den Sprinter schnell aufspüren und ihn nach einer Verfolgung auf der Borsigstraße stoppen. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte dann aber gestellt werden.

Es habe sich herausgestellt, dass der 46-jährige Tatverdächtige ein "reisender Täter" sei, der in den Niederlanden mit einer ähnlichen Tat aufgefallen war. Er kam in Gewahrsam, das Amtsgericht "erkannte jedoch keine Haftgründe". Auf den Mann kommt ein Strafverfahren zu, die Ermittlungen zu den drei Flüchtigen dauert an. (Red)

