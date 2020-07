Neuer „Thor Steinar“-Laden eröffnet - Versammlung angemeldet

In Dortmund war im November 2019 ein erster „Thor Steinar“-Laden geschlossen worden. Nun hat ein neuer Laden der Marke in Dortmund eröffnet.

Dortmund. In Dortmund hat ein neuer „Thor Steinar“-Laden eröffnet. Es ist der zweite Versuch der bei Neonazis beliebten Marke hier Fuß zu fassen.

Ein neuer „Thor Steinar“-Laden hat am Montag in Dortmund eröffnet. Die Kleidung der Marke gilt vor allem bei Neonazis als besonders beliebt. Das Geschäft "Thönsberg" (Alter Burgwall 9) ist auch auf der offiziellen „Thor Steinar“-Homepage gelistet. Nachdem der erste Versuch den umstrittenen Laden in Dortmund zu eröffnen gescheitert war, ist dies nun der zweite Anlauf.

Gut zwei Monate nach seiner Eröffnung war der umstrittene „Thor Steinar“-Laden im November 2019 von der Stadt Dortmund geschlossen worden. Grund waren erhebliche Brandschutzmängel, wie die Stadt damals in einem Statement mitteilte. Zuvor gab es reihenweise Proteste gegen das Geschäft.

Neuer „Thor Steinar“-Laden eröffnet in Dortmund: Versammlung angemeldet

In Begleitung von Polizisten hatten Mitarbeiter des Bauordnungsamts das Geschäft in einem Hinterhof am Brüderweg in der Dortmunder Innenstadt begutachtet, teilte die Stadt damals mit. Dabei wurde auch „ein erheblicher Mangel an den Rettungswegen festgestellt“, teilte die Stadtverwaltung mit. Das Geschäft sei „im Wege des Sofortvollzuges geschlossen und versiegelt“ worden.

Nun gibt es einen zweiten Anlauf, einen „Thor Steinar“-Laden in Dortmund zu etablieren. Die Stadt hat bereits auf Twitter auf die Neueröffnung am Montag reagiert: "Die Stadt Dortmund hat die angekündigte Eröffnung des Ladens zur Kenntnis genommen und behält dies im Blick. Es handelt sich um ein privatrechtliches Verhältnis zwischen zwei Parteien. Obgleich die Handlungsoptionen der Stadtverwaltung im konkreten Fall begrenzt sind, werden wir alles in unseren Kräften stehende tun, um zu verhindern, dass "Thor Steinar" in Dortmund Fuß fasst."

Wie die Dortmunder Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist für Donnerstag bereits eine Versammlung gegen die Eröffnung des „Thor Steinar“-Ladens angemeldet. (ck)

