Neueröffnung Neueröffnung in Dortmund: Was „Matus Burritos“ alles bietet

Dortmund. Das Dortmunder Klinikviertel ist um einen Geschmack reicher: Bei „Matus Burritos“ gibt’s kalifornisch-mexikanische Küche. Dienstag war Eröffnung.

Jan Wenning hat die dritte Filiale von Matus Burritos übernommen – nach Oberhausen und Duisburg gibt's die mexikanisch-kalifornische Küche jetzt auch im Dortmunder Klinikviertel. Am Dienstag war an der Amalienstraße Eröffnung.

Auf der Karte stehen Burritos – aber auch Bowls, Quesadilla, Tacos, Nachos und diverse Dips. Von Fleisch über Veggie bis vegan ist alles möglich. Online kann man sich den Wunsch-Burrito sogar selbst zusammenstellen. In erster Linie ist das Essen zum Mitnehmen und Liefernlassen gedacht. „Dafür eignen sich Burritos perfekt“, meint Jan Wenning. Aber ein paar Sitzplätze soll es bald auch geben.

Filial-Chef Jan Wenning ist kein Gastronomie-Neuling: Seit 2021 betreibt der Dortmunder an sonnigen Wochenenden das Café "Zimt und Zucker" im Westfalenpark. Davor hatte er einen Foodtruck am U. Da gab’s Currywurst und Pommes. „Ein Streamliner war das, so ein schöner silberner“, sagt Wenning. Aber noch vor Corona habe er den Truck verkauft.

„Matus Burritos“ jetzt auch im Dortmunder Klinikviertel

Über die Streetfood-Szene haben sich Jan Wenning und Matus-Chef Michael Matuszak auch kennengelernt. Offenbar hat’s sofort gefunkt. Matus wollte expandieren, Dortmund fiel in die engere Wahl – und machte am Ende das Rennen. Schließlich sei das Konzept eine Marktlücke: „Hier gibt’s alles, aber nicht sowas wie uns“, meint Wenning.

Den Eck-Standort an der Amalienstraße (bis vor Kurzem ein Pizzaladen) findet der junge Gastronom ziemlich perfekt: im Wohngebiet, am Bergmann-Kiosk, aber auch nahe Innenstadt und U. Da also, wo man Mittagstisch und Abendessen anbieten kann. Erstmal ist aber nur von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Der Rest kommt später.

Gastronom Jan Wenning will „Geschmackstalent 2022“ werden

Was auch später kommt: das Finale des Dortmunder Gastronomie-Wettbewerbs „Geschmackstalente“. Jan Wenning hat es mit seinem Matus-Konzept in die Top-Ten geschafft. Er hofft natürlich auf einen Platz unter den ersten drei, und damit auf finanzielle Förderung. Aber selbst, wenn es im Finale nichts wird – seine Filiale ist eröffnet. Kann doch nichts mehr schiefgehen.

