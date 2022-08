Katastrophenschutz NRW-Katastrophenschutztag in Dortmund: Was tun bei Unwetter?

Dortmund. Auf dem NRW-„Katastrophenschutztag“ in Dortmund wollen Hilfsorganisatoren am Samstag in Dortmund zum Verhalten bei Unwetter informieren.

An diesem Samstag ist auf der Katharinenstraße gegenüber dem Hauptbahnhof Dortmund jede Menge Blaulicht zu sehen. Mehrere Hilfsorganisationen informieren beim “NRW-Katastrophenschutztag“ über ihre Arbeit. Zentrales Thema des Aktionstages ist diesmal das Verhalten bei Unwetter.

„Mit dem Klimawandel werden sich Unwetter wie Orkane, Tornados, heftige Gewitter, Schneestürme oder Starkregen, aber auch Dürreperioden bei uns häufen. Die Wahrscheinlichkeit nimmt zu und die Wetterlagen können jede*n treffen“, beschreiben die Initiatoren des Katastrophenschutztags.

Katastrophenschutztag in Dortmund: Hilfsorganisationen präsentieren sich

Per Freiluft-Talkrunde, in Show-Vorführungen und auf einem Wissens-Parcours für alle Teilnehmenden, können Besucherinnen und Besucher am Samstag lernen, was zu tun ist, um sich und andere bei Unwettern zu schützen. Auch der Deutsche Wetterdienst ist in Dortmund vertreten.

Der Aktionstag soll daneben über die Arbeit von Hilfsorganisationen informieren. Neben Vertretern von Feuerwehren zeigen Mitwirkende von Arbeiter-Samariter-Bund, DLRG, Johanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst, Rotes Kreuz und vom Technischen Hilfswerk, wie und wo sie sich engagieren. Auch Nachwuchswerbung ist ein Ziel des Katastrophenschutztags.

NRW-Innenministerium lädt zum „Unwetter-Check“

Von 10 bis 17 Uhr stehen am Samstag, 6. August, zahlreiche Themen auf dem Veranstaltungsprogramm, darunter auch eine „Sandsack-Aktion“; auch gibt es ein Wasserbecken, teilen die Veranstalter mit. Mit der Überschrift „Was geht, wenn nichts mehr geht?“ bietet das NRW-Innenministerium als Initiator des Katastrophenschutztags zudem einen „Unwetter-Check“: An Ständen vor Ort können Besucherinnen und Besucher testen, wie fit sie beim Thema Unwetter sind. Tipps und Tests reichen von Erste Hilfe und Hitze bis Notfallgepäck, Stromausfall und Warnsirenen.

Bei dem Katastrophenschutztag in Dortmund bleibt es überdies in diesem Jahr nicht: Am 10. September ist ein weiterer Aktionstag in Krefeld organisiert. In der dortigen Innenstadt geht es dann um das Thema „Alarm“.

