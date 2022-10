NRW-Stadt knipst nachts Laternen aus - was macht Dortmund?

Dortmund. Gütersloh schaltet Straßenlaternen nachts stundenweise aus - zum Energiesparen. Auch die Stadt Dortmund hat einen Weg gefunden. So sieht er aus.

Im Zuge der Energiesparmaßnahmen rücken einige Städte die Straßenbeleuchtung in den Fokus. So wird in Gütersloh seit Dienstag, 11. Oktober, die Straßenbeleuchtung in jeder Nacht für jeweils vier Stunden ausgeschaltet. Davon ausgenommen sind lediglich die rund 45 Zebrastreifen, der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof. In Dortmund bleiben die Straßenlaternen an - wobei dennoch Energie eingespart wird.

Energiesparen: Dortmund setzt auf dimmbare LED-Leuchten

Denn schon seit dem Jahr 2017 setzt die Ruhrgebietsmetropole auf dimmbare LED-Leuchten. Mehr als 22.000 Straßenlaternen seien bereits mit der modernen Technik ausgestattet, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Die LED-Leuchten verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Exemplaren weniger Energie und lassen sich individuell steuern und dimmen. Außerdem sind Störungen und Ausfälle seltener.

Eigentlich sollten bis 2024 rund 30.500 Straßenlaternen auf der LED-Technik basieren. Wie die Stadt Dortmund weiter erklärt, soll der Prozess aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine nun aber beschleunigt werden. So sollen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 6000 weitere Straßenlaternen mit LED-Leuchten aufgerüstet werden. Dann würden rund 80 Prozent aller Laternen in Dortmund LED-basiert funktionieren. Zum Vergleich: Aktuell sind es rund 43 Prozent.

Dortmund: Energieverbrauch durch LED-Leuchten mehr als halbiert

In Zahlen will Dortmund dann seinen Energieverbrauch binnen sieben Jahren mehr als halbiert haben. Nach Plan werden die Straßenlaternen Ende 2024 nur noch rund 48 Prozent der Energiemenge, die sie vor Beginn der Erneuerungen verbraucht haben, benötigen.

Durch die LED-Leuchten lässt sich also bereits Energie einsparen, doch zieht Dortmund Ideen, wie etwa die aus Gütersloh, in Betracht? Man werde die Maßnahmen anderer Städte weder bewerten noch kommentieren, teilte die Pressestelle weiter mit. Allerdings würde die Leistung die LED-Leuchten seit 2017 in der „verkehrsarmen Zeit“ von 22 Uhr bis 5 Uhr um rund 50 Prozent abgesenkt.

Als Reaktion auf die aktuelle Energiekrise hat die Stadt Dortmund die Maßnahme um eine Stunde ausgeweitet. Wer nachts unterwegs ist, muss sich von 21.30 Uhr bis 5.30 Uhr auf die gedimmte Straßenbeleuchtung einstellen. Den Gütersloher Weg schlägt Dortmund also nicht ein.

