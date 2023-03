Osterfeuer in Dortmund – Diese 18 Veranstaltungen gibt es

Dortmund. 18 Osterfeuer hat die Stadt Dortmund für Ostern 2023 genehmigt. An diesen Orten im Stadtgebiet brennen sie – von Karsamstag bis Ostermontag.

Endlich brennen wieder Osterfeuer in Dortmund! Insgesamt 18 Osterfeuer sind für 2023 beim Umweltamt der Stadt Dortmund angemeldet worden. Die größten Feuer sind für Eving, Holthausen, Holzen und Sölde angekündigt. Damit zieht die Stadt einen Strich unter die Liste: Nachmeldungen sind nicht mehr möglich.

Die Vorgaben für die Traditions-Veranstaltungen sind strikt – auch aus Gründen des Umweltschutzes: Osterfeuer dürfen nur von Glaubensgemeinschaften, größeren Organisationen oder Vereinen abgebrannt werden – und die Veranstaltungen müssen öffentlich sein.

Osterfeuer in Dortmund müssen öffentliche Veranstaltungen sein

Abgebrannt werden dürfen ausschließlich trockene Pflanzenteile (Hecken-, Baumschnitt, Schnittholz). Zum besseren Entzünden sind nur Stroh oder Reisig erlaubt. Lackiertes Holz, Abfall, Sperrmüll, Altreifen oder Kunststoff sind natürlich verboten.

Die meisten Osterfeuer in Dortmund brennen am Karsamstag. Drei Feuer werden am Ostersonntag angezündet – eins am Ostermontag.

Diese 18 Osterfeuer brennen 2023 in Dortmund:

Karsamstag:

APLERBECK Märker Schützengemeinschaft, Schweizer Allee 27, 18-24 Uhr (40 Kubik Holzschnitt)

Märker Schützengemeinschaft, Schweizer Allee 27, 18-24 Uhr (40 Kubik Holzschnitt) ASSELN Freizeitfußball Asseln, Sportplatz Auf dem Bleck, 18-24 Uhr (60 Kubik)

Freizeitfußball Asseln, Sportplatz Auf dem Bleck, 18-24 Uhr (60 Kubik) DEUSEN TuS Freiheit Deusen, Deusener Str. 227, 18-22 Uhr (10 Kubik)

TuS Freiheit Deusen, Deusener Str. 227, 18-22 Uhr (10 Kubik) GREVEL Schafzuchtverband NRW, Greveler Str. 168, 19-24 Uhr (70 Kubik)

Schafzuchtverband NRW, Greveler Str. 168, 19-24 Uhr (70 Kubik) HÖCHSTEN Olympischer Sport-Club Hörde, Am Ellberg 1, 18-24 Uhr (50 Kubik)

Olympischer Sport-Club Hörde, Am Ellberg 1, 18-24 Uhr (50 Kubik) HOLTHAUSEN Landwirtschaftlicher Ortsverein Holthausen, Am Hausacker 1 (Hasenkamp), 18-24 Uhr (100 Kubik)

Landwirtschaftlicher Ortsverein Holthausen, Am Hausacker 1 (Hasenkamp), 18-24 Uhr (100 Kubik) HOLZEN Rider Association of Triumph/RAT-Pack/Stepkowski Motors, Heideweg 89, 19.30-24 Uhr (60 Kubik)

Rider Association of Triumph/RAT-Pack/Stepkowski Motors, Heideweg 89, 19.30-24 Uhr (60 Kubik) HOLZEN Westfalenmeute, Kreisstr. 75, 18-24 Uhr (100 Kubik)

Westfalenmeute, Kreisstr. 75, 18-24 Uhr (100 Kubik) KLEY Women on Weels, Kleyer Feld 17, 18-24 Uhr (20 Kubik)

Women on Weels, Kleyer Feld 17, 18-24 Uhr (20 Kubik) LÜCKLEMBERG Bittermärker Brauchtumspflegeverein, Sichelstr. 34, 19-24 Uhr (20 Kubik)

Bittermärker Brauchtumspflegeverein, Sichelstr. 34, 19-24 Uhr (20 Kubik) MENGEDE Bürgerschützen Mengede, Burgring 22, 18-24 Uhr, (48 Kubik)

Bürgerschützen Mengede, Burgring 22, 18-24 Uhr, (48 Kubik) SCHARNHORST Gartenverein Alte Körne, Kafkastr. 20, 18-24 Uhr (40 Kubik)

Gartenverein Alte Körne, Kafkastr. 20, 18-24 Uhr (40 Kubik) SYBURG Naturbühne Hohensyburg, Syburger Dorfstr. 69 (Zeltwiese), 18-24 Uhr (40 Kubik)

Naturbühne Hohensyburg, Syburger Dorfstr. 69 (Zeltwiese), 18-24 Uhr (40 Kubik) WAMBEL Technisches Hilfswerk, Niedersachsenweg 14, 18-24 Uhr (80 Kubik)

Ostersonntag:

DERNE Schwimmverein Derne, Freibad-Wiese, Im Sperrfeld 31, 18-23 Uhr (20 Kubik)

Schwimmverein Derne, Freibad-Wiese, Im Sperrfeld 31, 18-23 Uhr (20 Kubik) EVING Gewerbeverein Eving, Evinger Str. 559, 18-24 Uhr (100 Kubik)

Gewerbeverein Eving, Evinger Str. 559, 18-24 Uhr (100 Kubik) SÖLDE Freiwillige Feuerwehr Sölde, Schürhoffstraße (Feld südlich Gut Vellinghausen, 18-24 Uhr (100 Kubik)

Ostermontag:

GROPPENBRUCH Kath. Pfarramt Herz Jesu Lünen, Königsheide 314, 18-21 Uhr (30 Kubik)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund