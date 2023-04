In Dortmund gibt es auch Ostern frische Brötchen. So haben Bäckereien geöffnet. (Symbolbild).

Frische Brötchen Ostern: So öffnen Dortmunder Bäckereien an den Feiertagen

Dortmund. Wo kann man Ostern in Dortmund frische Brötchen kaufen? Wir haben eine Übersicht über Bäckereien und ihre Öffnungszeiten zusammengestellt.

Wo bekomme ich Ostern frische Brötchen? Das regelt das Ladenöffnungsgesetz. Generell gilt in NRW: Bäckereien können an Sonn- und Feiertagen öffnen; mit drei Ausnahmen an Ostermontag, Pfingstmontag und am 2. Weihnachtstag. Jedoch dürfen Bäckereien an Bahnhöfen und Flughäfen sowie Cafés auch Ostermontag, Pfingsmontag und am 2. Weihnachtstag öffnen.

Hier gibt es eine Übersicht über Dortmunder Bäckereien und ihre Öffnungszeiten Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag - ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Am Karsamstag gelten die normalen Ladenöffnungszeiten.

Bäckerei Grobe:

Ostermontag ist nicht geöffnet. Ostersonntag haben viele Filialen der Bäckerei Grobe bis 15 Uhr geöffnet.

Ausnahmen sind die Standorte Rewe Wellinghofen, Uni, Baroper Kirchweg 32-34, Edeka Sölderholz, Rewe Scharnhorst, Rewe Rathenaustraße, Kirchhörde, Penny Aplerbeck: Dort stehen die Ladentüren bis 12 Uhr offen.

Bäckerei Grobe im Netto am Zehnthof hat bis 14 Uhr geöffnet.

Geschlossen sind folgende Filialen: Kaufland Mengede, Kaufland Aplerbeck amMarktplatz 7-10, Hellweg an der Zillestraße, Hellweg an der Borussiastraße, Kaufland in Hombruch und Bauhaus an der Schleefstraße.

Bäckerei Malzers:

Karfreitag und Ostersonntag haben die Sonntagsfilialen geöffnet - Ostermontag ist geschlossen.

Malzers im Edeka Patzer, Sonnenplatz 11:

Karfreitag: 7.30 - 17 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 17 Uhr

Malzers im Freestander, Kaiserstraße 21:

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Amshove, Lütgendortmunder Straße 146

Karfreitag: 8 - 12 Uhr

Ostersonntag: 8 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Amshove, Rahmer Straße 262

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Bas, Bülowstraße 6

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr





Frische Brötchen in Dortmund: An Ostern gelten bestimmte Öffnungszeiten für Bäckereien. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Malzers im Rewe Filips, Husener Straße 46

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Freidank, Saarlandstraße 74-76

Karfreitag: 7.30 - 16 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 16 Uhr

Malzers im Rewe Homberg & Budnik, Pfarrer-Rüter-Weg 2

Karfreitag: 7.30 - 16 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 16 Uhr

Malzers im Rewe Kaeseler, Provinzialstraße 387 G

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Rötten, Rodenbergstraße 23

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Schulenburg, Mackenrothweg 6

Karfreitag: 7.30 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr

Malzers im Rewe Schulenburg, Hörder Bahnhofstraße 48

Karfreitag: 7.30 - 16 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 16 Uhr

Malzers im Rewe Teupe, Bodelschwingher Straße 147

Karfreitag: 7.30 - 16 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 16 Uhr

Malzers im Rewe Thomas, Evinger Straße 538

Karfreitag: 7 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7 - 12 Uhr

Malzers im Rewe van Wantoch, Bayrische Straße 155

Karfreitag: 7.30 - 16 Uhr

Ostersonntag: 7.30 - 16 Uhr

Bäckerei Kamps:

Wie die Bäckereikette mitteilt, sind die Standorte in Bahnhöfen und Flughäfen an allen Tagen geöffnet - auch an Ostermontag. Das gilt auch für die beiden Kamps-Bäckereien im Dortmunder Hauptbahnhof. Der Standort an der Passage zur S- und U-Bahn öffnet täglich von 4 - 21 Uhr. Die Bäckerei in der Bahnhofshalle täglich von 5 - 21 Uhr.

Ostersonntag werden laut Kamps voraussichtlich alle Bäckereien geöffnet sein, die auch an regulären Sonntagen öffnen. Einen Überblick gibt es unter kamps.de/standorte. An Karfreitag gelte dasselbe - allerdings mit einigen Ausnahmen. Daher hilft auch hier ein Blick auf kamps.de/standorte

Bäckerei Büsch:

Die zehn Büsch-Bäckereien in Dortmund haben Karfreitag und Ostermontag geschlossen Ostersonntag sind die Filialen geöffnet, die ohnehin an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben. In Dortmund sind das alle zehn Standorte.

Büsch im Edeka Wegner, Märkische Straße 82 A

Ostersonntag: 8 - 13 Uhr

Büsch im Edeka Nüsken, Im Defdahl 94-96:

Ostersonntag: 8 - 12 Uhr

Büsch im Edeka Dörfer, Gesslerstraße 5-11:

Ostersonntag: 8 - 12 Uhr

Büsch bei Kama Nüsken, Roßbachstraße 21-23:

Ostersonntag: 8 - 13 Uhr

Frische Brötchen in Dortmund: Wann haben die Bäckereien geöffnet? Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Büsch im Edeka Pelzer, Lissaboner Allee 7:

Ostersonntag: 7.30 Uhr - 13 Uhr

Büsch im Edeka Lindemann, Lüdinghauser Straße 16:

Ostersonntag: 8 - 15 Uhr

Büsch im Edeka Dörfer, Brackeler Hellweg 137:

Ostersonntag: 7 bis 15 Uhr

Büsch im Edeka Aydin, Löttringhauser Straße 230:

Ostersonntag: 7 - 15 Uhr

Büsch im Edeka Pelzer, Steinsweg 14:

Ostersonntag: 7 - 12 Uhr

Büsch im Edeka Reimann, Provinzialstraße 419:

Ostersonntag: 7 bis 12 Uhr

Bäckerei Niehaves:

Die Niehaves-Bäckereien sind Ostermontag ebenfalls geschlossen.

Bäckerei Niehaves, 29 Beurhausstraße 35, Städtische Kliniken:

Karfreitag und Ostersonntag: 7 - 12.30 Uhr

Bäckerei Niehaves, 36 Eichholzstraße 36, Lichtendorf:

Karfreitag und Ostersonntag: 7 - 13 Uhr

Bäckerei Niehaves, 39 Münsterstraße 167, im Netto:

Karfreitag: geschlossen

Ostersonntag: 8.30 - 11.30 Uhr

Bäckerei Niehaves, 45 Schützenstraße 94-96, im Lidl:

Karfreitag und Ostersonntag geschlossen

Bäckerei Niehaves, 57 Schwerter Straße 299, im Rewe in Aplerbeck:

Karfreitag: 7 - 12 Uhr

Ostersonntag: 7 - 13 Uhr

Bäckerei Niehaves, 67 Aminiusstraße 6, im Netto

Karfreitag: geschlossen

Ostersonntag: 7.30 - 12 Uhr.

(red)





