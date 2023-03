Parken in Dortmund wird spürbar teurer - in den Parkhäusern und Tiefgaragen aber nicht so sehr wie auf den Parkflächen draußen.

Ratsbeschluss Parken in Dortmund wird viel teurer - Parkschein am Sonntag

Dortmund. In Dortmund werden die Parkgebühren erhöht: In der City und am Wallring werden 2,50 Euro pro Stunde fällig. Bisher waren es 1,50 Euro.

Es hat seit gut 30 Jahren keine höheren Gebühren fürs Parken gegeben. Wird also Zeit, dachte man sich in Dortmund. In der Ratssitzung am Donnerstag (23. März) wurde daher Nägel mit Köpfen gemacht. Die Preise fürs Parken wurden spürbar erhöht, teils auf das Dreifache. FDP und AFD stimmten gegen das neue Konzept.

Die Parkgebühren auf öffentlichen Stellplätzen steigen zum 1. Juli 2023; bei den von der Stadttochter Dopark bewirtschafteten Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen bereits zum 1. April 2023.

In der City müssen auch am Sonntag Parkscheine gezogen werden.

Lesen Sie auch: Zugeparkte Straße: Hier kam der Müllwagen neunmal nicht her

Da man Autofahrende lieber in die Tiefgaragen und Parkhäuser locken will, anstatt dass sie draußen bei der Suche nach einem Parkplatz ihre Runden drehen, hat man dort nicht so sehr an der Preisschraube gedreht.

Parken in Dortmund: sechs neue Zonen

Neben höheren Gebühren geht es um die Ausweisung von sechs neuen Parkzonen in der Stadt.

In die neue Zone 1 fallen City und Wallring. Dort muss man ab Juli 2,50 Euro pro Stunde zahlen (bisher: 1,50 Euro). Es gilt eine Parkhöchstdauer von einer Stunde, montags bis sonntags von 7 bis 22 Uhr.

fallen City und Wallring. Dort muss man ab Juli zahlen (bisher: 1,50 Euro). Es gilt eine Parkhöchstdauer von einer Stunde, montags bis sonntags von 7 bis 22 Uhr. Zone 2 : innenstadtnahe Gebiete, zum Beispiel innerhalb der geplanten 21 Bewohnerpark­-Zonen im Innenstadtrand sowie entlang der innerstädtischen Geschäftsstraßen (unter anderem Saarlandstraße, Kaiserstraße). Neuer Preis: 1,50 Euro pro Stunde (bisher: 50 Cent)

: innenstadtnahe Gebiete, zum Beispiel innerhalb der geplanten 21 Bewohnerpark­-Zonen im Innenstadtrand sowie entlang der innerstädtischen Geschäftsstraßen (unter anderem Saarlandstraße, Kaiserstraße). pro Stunde (bisher: 50 Cent) Zone 3 : Stadtbezirkszentren in den Außenstadtbezirken. Neue Gebühr: ein Euro (bisher 50 Cent)

: Stadtbezirkszentren in den Außenstadtbezirken. (bisher 50 Cent) Zone 4 : Gebiete "mit hohem Zielverkehr, sofern nicht in Stufe 2 enthalten". Damit fällt beispielsweise der Phönix-See in die vierte Kategorie. Neue Gebühr: 1,50 Euro pro Stunde (bisher: 50 Cent)

: Gebiete "mit hohem Zielverkehr, sofern nicht in Stufe 2 enthalten". Damit fällt beispielsweise der Phönix-See in die vierte Kategorie. pro Stunde (bisher: 50 Cent) In Zone 5 , in die unter unter anderem Gewerbegebiete mit wenig Parkraum fallen, geht es hoch von 50 Cent auf ein Euro pro Stunde.

, in die unter unter anderem Gewerbegebiete mit wenig Parkraum fallen, geht es hoch von 50 Cent auf pro Stunde. In Zone 6, zum Beispiel Neubaubereiche, ändert sich nichts. Es müssen weiter 50 Cent pro Stunde bezahlt werden.

So sieht es bei den Dopark-Parkflächen in der Innenstadt aus:

Parkzeit bis eine Stunde: 2 Euro ,

, Parkzeit bis zwei Stunden: 3,80 Euro ,

, für jede weitere Stunde zwischen 1,20 Euro und 1,50 Euro.

Für Anwohnende gibt es noch keine Neuigkeiten. "Es ist noch offen, wo wir als Jahresgebühr landen werden", so Stadtplanungsdezernent Ludger Wilde. Es solle aber noch 2023 eine Vorlage geben. Ziel der Stadt sei, sich mit anderen Ruhrgebietsstädten abzusprechen und ähnliche Beträge zu erheben.

Parkgebühren in Dortmund: Überprüfung alle drei Jahre

Wohl um eventueller Kritik von vorneherein zu begegnen, heißt es, "diese Anhebung dient nicht dem Selbstzweck, sondern soll die Verkehrswende vorantreiben".

Vermutlich wird es in Dortmund nicht weitere 30 Jahre dauern bis zur nächsten Änderung der Parkgebühren. Nun sollen sie alle drei Jahre auf den Prüfstand kommen.

Mehr über Stadtentwicklung in Dortmund:

(JaK)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund