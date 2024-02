in Dortmund-Bodelschwingh haben in der Nacht fünf Maskierte auf den Wagen eines 19-Jährigen geschossen. (Symbolbild)

Dortmund An einer Shisha-Bar in Dortmund-Bodelschwingh sind in der Nacht fünf Maskierte auf einen 19-Jährigen zugestürmt. Dann flüchteten die Täter.

Mit Schusswaffen und Macheten sollen am frühen Samstagmorgen mehrere Männer auf einen Autofahrer in Dortmund-Bodelschwingh losgegangen sein. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Die Tat gegen 2 Uhr im Gewerbegebiet zwischen Bodelschwingh und Nette schildert die Polizei so: Ein junger Dortmunder (19) hielt mit seinem Auto am Freigrafenweg, um in einer Shisha-Bar Zigaretten zu kaufen. Als er gerade ausgestiegen war, sah er, dass hinter seinem Auto ein Kleinwagen hielt. Fünf Maskierte seien ausgestiegen mit Macheten und Schusswaffen bewaffnet auf ihn zugegangen, schreibt die Polizei weiter.

Maskierte schießen in Dortmund auf Auto – Fahrer flüchtet

Der 19-Jährige rannte weg. „Die Täter schossen dann mehrfach auf den abgestellten Pkw des Opfers“, heißt es weiter. Dann flüchteten die Angreifer unerkannt. Verletzt wurde niemand. Für die Fahndung nach der Gruppe war auch ein Hubschrauber im Einsatz.

Die Hintergründe der Attacke sind laut Polizei noch völlig unklar. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingesetzt. Die Dortmunder Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den flüchtigen Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache entgegen: 0231/1327441

