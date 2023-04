Pkw und Lkw kollidieren – Dortmunder Kreuzung vollgesperrt

In Dortmund kam es am Donnerstagmorgen (13. April) zu einem Unfall auf der Rüschebrinkstraße.

Dortmund. Auf der B 236 in Dortmund sind am Donnerstag ein Pkw und Lkw zusammengestoßen. Die Fahrbahn musste geräumt werden, zwei Personen wurden verletzt.

Auf der Rüschebrinkstraße in Höhe der B 236-Auffahrt Dortmund-Scharnhorst sind am Donnerstagmorgen (13. April) gegen 9 Uhr ein Auto und ein Lkw kollidiert. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Lkw links auf die B 236 abbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Auto einer 68-Jährigen, die in Richtung Dortmund-Scharnhorst unterwegs war. Das teilte die Polizei Dortmund mit.

Die 68-jährige aus Dortmund und ihr Beifahrer wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Entstandener Sachschaden auf 7000 Euro geschätzt

Die Fahrbahn musste gereinigt werden, weil Flüssigkeiten aus beiden Fahrzeugen ausgelaufen waren. Für die Aufräumarbeiten war die Kreuzung zeitweise vollgesperrt – das hatte auch Auswirkungen auf den ÖPNV. Gegen 11.30 Uhr konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden, so die Polizei.

Die Polizei Dortmund schätzt den entstandenen Sachschaden auf 7000 Euro.

