Großeinsatz SEK-Einsatz in Dortmunder Fitnessstudio – Mehrere Verletzte

Dortmund. In einem Dortmunder Fitnessstudio ist am Montag ein Streit eskaliert. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten. Auch ein SEK war im Einsatz.

Eine heftige Auseinandersetzung in einem Fitnessstudio in Dortmund-Eving hat am Montagnachmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Auch ein Sondereinsatzkommando war im Einsatz.

Gegen 13.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, erklärt Polizeisprecher Peter Bandermann. Mehrere Personen waren in einem Fitnessclub an der Deutschen Straße/Gewerbeparkstraße (Zeche Minister Stein) aneinander geraten – der Streit eskalierte. "Es gab mehrere Beteiligte und auch mehrere Verletzte", so Bandermann. Wie viele genau ist unklar, die Zahlen seien aber einstellig. Auch Art und Schwere der Verletzungen konkretisierte er nicht. Zwei Verletzte mussten aber ins Krankenhaus.

Streit in Dortmund eskaliert – SEK im Fitnessstudio

Auch ein SEK und ein Hubschrauber waren im Einsatz, zumal die Gefährdungslage anfangs noch unübersichtlich war. Inzwischen sei aber klar: Eine Gefahr für andere habe nicht bestanden, so Bandermann. Flüchtige gebe es nicht. Die Sperrungen im Evinger Gewerbepark wurden am Nachmittag aufgehoben.

