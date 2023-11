Polizei Dortmund nimmt Diebesbande nach 22 Taten fest

Dortmund. Die Polizei hat vier mutmaßliche Taschendiebe festgenommen. Die drei Frauen (24 und 21) und ein Mann (18) sind in Untersuchungshaft.

Die Polizei Dortmund hat am Dienstag (7. November) in der nördlichen Innenstadt vier mutmaßliche Taschendiebinnen und -diebe festgenommen. Bislang können der Bande insgesamt 22 Taten – größtenteils in Dortmund – zugeordnet werden. Alle befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Taten ereigneten sich laut Polizeibericht ab Juni 2023. Betroffen waren ausnahmslos ältere Menschen, die an Haltestellen bestohlen wurden. Dabei gingen die Täterinnen und Täter arbeitsteilig vor, lenkten ihre Opfer ab und entwendeten ihre Geldbörsen. Anschließend wurden gestohlene EC-Karten teils für weitere Straftaten benutzt. So hoben sie damit beispielsweise Bargeld ab, erwarben Handys und Gutscheinkarten.

Polizei Dortmund nimmt Diebesbande fest und durchsucht Wohnung

Bei den nun festgenommenen Personen handelt es sich um eine 24-Jährige aus den Niederlanden, zwei 21-jährige Frauen aus Bosnien und einen 18-Jährigen aus Bosnien. Zeitgleich mit den Festnahmen durchsuchten Beamte deren Wohnung in Dortmund-Marten. Hier fanden sie unter anderem Handys, Bargeld und mehrere bei den sogenannten „Verwertungstaten“ erworbene Gutscheinkarten. Die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls dauern weiterhin an. (red)

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie interessieren:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund