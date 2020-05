Polizei Dortmund: Rechtsextreme wollen Demos unterwandern

In mehreren Städten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten (auf dem Bild: in Berlin). In Dortmund lösten die Ordnungskräfte eine Versammlung auf.

Dortmund. In Dortmund gibt es Samstag erneut Demos gegen die Corona-Beschränkungen. Die Polizei fürchtet eine „rechtsextremistische Unterwanderung“.

Als Protest gegen die Corona-Schutzbestimmungen gibt es am Samstag gleich mehrere Demonstrationen in der Dortmunder Innenstadt. Die Polizei befürchtet, dass vom Verfassungsschutz beobachtete Rechtsextremisten versuchen, diese bereits angemeldeten Demonstrationen zu unterwandern. Eine Protestaktion ist am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Alten Markt angekündigt.

Rechtsextreme wollen Demos für eigene Kampagnen missbrauchen

"Sie wollen die Kritik an der Corona-Schutzverordnung für eine eigene Kampagne missbrauchen und ihr rechtsextremes Gedankengut verbreiten", so Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange im Vorfeld am Freitag. Im Umfeld der Demonstration sähen sie eine Möglichkeit, "den über Jahre nicht gelungenen Anschluss an die Gesellschaft herzustellen".

Zu erkennen seien die Rechtsextremisten etwa häufig an der Reichskriegsflagge. "Möglicherweise nutzen Rechtsextremisten diese Farben auch auf Mund- und Nasenschutzmasken", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dortmunder Polizei gegen inszenierte Eskalationen vorgehen

Die Polizei appelliert an alle friedlichen Versammlungsteilnehmer, sich nicht durch Rechtsextremisten und Neonazis instrumentalisieren zu lassen. Wer sich von solchen Personen bedrängt oder bedroht fühle, solle sofort die Einsatzkräfte informieren. Polizeipräsident Lange rief auch Journalisten auf, Gewaltandrohungen oder -taten sofort den Einsatzkräften zu melden. Nach Angriffen auf Reporterteams bei Demonstrationen in Berlin habe die Dortmunder Polizei die Arbeit der Journalisten verstärkt im Blick.

Am ersten Mai-Wochenende hatte es bei Kundgebungen in der Dortmunder Innenstadt bereits Verstöße gegen die aktuell geltenden Bestimmungen und auch Eskalationen gegeben, die von Verschwörungstheoretikern für Propaganda genutzt wurden. Gegen diese "kleine Szene", die versuche "öffentlichkeitswirksam mit inszenierten Eskalationen das Vertrauen in den Rechtsstaat zu erschüttern" wolle man weiter konsequemt vorgehen, so die Polizei. (red)