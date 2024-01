Polizei Dortmund: Wem gehören die gestohlenen Fahrräder?

Dortmund. 13 Fotos von sichergestellten Rädern hat die Polizei Dortmund im Internet veröffentlicht. Zwei mutmaßliche Raddiebe in der Nordstadt erwischt.

Dunkel gekleidete Leute laden am Abend des 4. September 2023 in der Nordstadt (Schleswiger Straße) mehrere Fahrräder in einen weißen Citroen-Transporter. Das kommt einem Zeugen seltsam vor und er ruft die Polizei. Die stellt die Räder sicher, weil sie davon ausgeht, dass sie gestohlen wurden. Tatverdächtig sind eine 55-Jährige und ein 34-Jähriger aus Dortmund.

Nun will die Polizei Dortmund die Besitzer und Besitzerinnen der Fahrräder finden. 13 Fotos der Räder hat sie deswegen im Internet unter dem Link polizei.nrw/fahndung/124917 veröffentlicht.

Wer ein Rad wiedererkennt: Bei der Polizei Dortmund anrufen

Wenn jemand ein Fahrrad auf den Fotos wiedererkennt, soll er sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Telefon 0231/132 74 41 melden - inklusive Eigentumsnachweis. (red)

