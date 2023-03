Die Polizei Dortmund hat in der Nacht zu Sonntag drei Personen festgenommen, die mit einem Kleinwagen fliehen wollten. (Symbolbild)

Einsatz Polizei hält Dortmunder Auto an – Waffenfund und Festnahmen

Dortmund. Ein Zufallsfund ist der Dortmunder Polizei geglückt. Nach einer Verfolgungsfahrt fanden sich mehrere Waffen. Drei Personen wurden festgenommen.

Ein defektes Abblendlicht hat die Besatzung eines Dortmunder Streifenwagens auf einen Ford Fiesta aufmerksam gemacht. Daraus entwickelte sich eine Verfolgungsjagd mit erstaunlichem Fund.

Das Auto war Polizeiangaben zufolge gegen 2.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen auf der Ringofenstraße in Aplerbeck unterwegs. Auf „nicht übersehbare und nicht überhörbare Anhaltezeichen“ habe der Fahrer nicht reagiert, sondern sei stattdessen mit etwa 100 Stundenkilometern in Richtung Hörde gefahren, teilt die Polizei mit.

Auto in Dortmund gestoppt: Sturmhaube, Messer, Schusswaffen

Auf der Straße Am Remberg hielt der Kleinwagen kurz an. Der Beifahrer stieg aus, rannte zum Streifenwagen, schlug gegen eine der Fahrzeugscheiben und lief anschließend davon. Der Fahrer fuhr weiter und wurde schließlich in der Weingartenstraße von weiteren Streifenwagen gestoppt. Mit gezogenen Schusswaffen brachten die Beamtinnen und Beamten die drei Insassen dazu, den Ford zu verlassen. Laut Schilderungen der Polizei ließen sich die 18, 19 und 22 Jahre alten Dortmunder widerstandslos fesseln.

Eine Durchsuchung des Autos erklärte, wieso der Fahrer versucht hatte, zu entkommen: Die Polizei stellte eine Sturmhaube, Reizgas, eine Brechstange, ein Messer, Munition und 16 PTB-Waffen sowie das Original-Nummernschild des Fiestas sicher. Die am Pkw befestigten Kennzeichen waren laut Polizei gestohlen. Auch das Auto selbst und die Handys der Insassen wurden beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt gegen die drei Festgenommenen sowie zur Identität des geflüchteten Beifahrers. (red)

