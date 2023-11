Polizei kommt wegen lauten Streits – und findet Drogen

In einer Wohnung an der Märkischen Straße fand die Dortmunder Polizei Drogen – und nicht nur das. (Symbolbild)

Dortmund. Drogenfund in der Dortmunder Innenstadt: Bei einem harmlosen Einsatz stieß die Polizei auf ein Dealerpärchen. Der Mann sitzt jetzt in U-Haft.

Eigentlich wollte die Dortmunder Polizei am Samstag nur einen gemeldeten Streit an der Märkischen Straße schlichten. Aber der Einsatz "wurde schlussendlich zum redensartlichen Volltreffer", schreibt die Polizei am Montag in einer Mitteilung.

Als die Beamten zum Mehrfamilienhaus in der Innenstadt kamen, bemerkten sie "starken Cannabisgeruch", heißt es. Zudem habe sich der Mieter (42) auffällig darum bemüht, die Wohnungstür nur einen Spalt breit zu öffnen. Das machte die Polizei stutzig.

Die Beamten kontaktierten die Staatsanwaltschaft Dortmund und bekamen schnell einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung. Dort fand die Polizei "zahlreiche dealertypische Materialien", heißt es: zwei Dutzend Packungen mit Drogen (u.a. Ecstasy und Marihuana), fünf Handys, Verpackungsmaterial und mehr. Aber die Beamten fanden auch zwei Pfeffersprays, einen Teleskopschlagstock und Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Drogen gefunden – Dortmunder in U-Haft

Der 42-Jährige und seine Partnerin (38) wurden vorläufig festgenommen. Die Frau kam am Sonntag frei. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

