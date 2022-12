In Dortmund werden zwei Böllerverbotszonen an Silvester 2022/23 eingerichtet.

Jahreswechsel in Dortmund Polizei kontrolliert auch verdeckt in den Böllerverbotszonen

Dortmund. Stadt und Polizei wappnen sich für den Jahreswechsel in Dortmund unter anderem mit mobilen Wachen und Einsatzkräften in den Böllerverbotszonen.

In diesem Jahr gibt es in Dortmund weniger Verbotszonen fürs Silvesterfeuerwerk als in den Jahren zuvor. Aber wie gehabt gilt Böllerverbot in zwei Bereichen: Am Hauptbahnhof und in der Innenstadt.

Die Polizei will offen, aber auch verdeckt in diesen Bereichen unterwegs und ansprechbar sein, teilen Stadt und Polizei mit. Die Citywache auf dem Brüderweg ist ab 20 Uhr besetzt. Zudem sind so genannte „Mobile Wachen“ im Einsatz: zwei von der Stadt Dortmund und eine von der Polizei. Diese findet man im Bereich der Katharinentreppe sowie im Bereich der Reinoldikirche.

Die erste Böllerverbotszone: Bereich Königswall 16 bis 44 einschließlich Bahnhofsvorplatz, Platz der Deutschen Einheit, Max-von-der-Grün-Platz 1 bis 7, Freistuhl/Ecke Königswall, Katharinenstraße, Kampstraße 42 bis 80, Petrikirchhof, Westenhellweg 67 bis 75.

Die Böllerverbotszone am Dortmunder Hauptbahnhof.

Die zweite Böllerverbotszone: Bereich Platz von Leeds, Brückstraße zwischen Platz von Leeds und Hohe Luft, Reinoldistraße 1 bis 7, Kampstraße 1 bis 5, Friedhof, Willy-Brandt-Platz, Brüderweg 1 bis 3, Kleppingstraße 1 bis 4, Marienkirchhof, Schuhhof, Markt 1 bis 13, Westenhellweg 1 bis 2, Ostenhellweg 1 bis 19.

Böllerverbotszone in der Dortmunder Innenstadt.

Die Stadt Dortmund sähe es am liebsten, wenn gar keine Böller gezündet würden. Aber für diejenigen, die nicht darauf verzichten wollen, hat die Dortmunder Feuerwehr einige Sicherheitshinweise:

Silvester-Feuerwerk mit BAM-Zulassung (Bundesamt für Materialforschung und -prüfung; www.bam.de) verwenden; keine Grau- oder Billigimporte.

Türen und Fenster schließen. Brennbare Gegenstände von Balkonen entfernen.

Blindgänger nicht erneut anzünden

Feuerwerkskörper nur im Freien zünden. Für spezielle Tischfeuerwerke eine feuerfeste Unterlage benutzen.

Raketen immer senkrecht starten. Tipp: Dafür eine hohe Flasche, die zum Beispiel in einem Flaschenkasten steht, nutzen. Raketen niemals aus der Hand starten.

Feuerwerkskörper am Boden zünden und sich schnell entfernen. Zündkörper mit Anreißfläche nach dem Zünden sofort wegwerfen. Böller niemals auf Menschen oder Tiere richten und immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.

Vorsicht bei Blindgängern. Diese nicht ein zweites Mal zünden. Rund fünf Minuten warten und dann mit (zuvor bereitgestelltem) Wasser übergießen.

Insbesondere auf Kinder jede Sekunde aufpassen. Kinder mit geeigneter Kleidung (Baumwolle) und geeigneter Schutzbrille schützen.

