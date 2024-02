Tür versiegelt Polizei macht illegale Shisha-Bar in Dortmund dicht

Dortmund. Ein mit „Attila Club“ beschildertes Lokal in der Weißenburger Straße hat unangekündigten Besuch von der Dortmunder Polizei bekommen.

Die Polizei hat den Betreibern einer Shisha-Bar in Dortmund am Samstagabend (10. Februar) mächtig Dampf gemacht! Zivilpolizisten war gegen 20.45 Uhr aufgefallen, dass der Lounge-Club in der Weißenburger Straße trotz fehlender Genehmigung geöffnet hatte. Außerdem wurde im Lokal munter gepafft.

Schusssichere Westen im „Attila Club“ gefunden

Beamte und Beamtinnen von Polizei und Ordnungsamt statteten dem Lokal einen Besuch ab. Dabei wurden zwei Schusswesten und ein Tarnanzug festgestellt, eine gültige Gaststättenerlaubnis jedoch nicht.

Bis 2011 befand sich in diesem Keller in der Dortmunder Weißenburger Straße die legendäre Disko „Bakuda-Club“. Foto: Fernandez / news 4 Video-Line TV

Die mit „Attila Club“ beschilderte Metall-Tür wurde verschlossen und mit einem amtlichen Siegel beklebt. Den Schlüssel nahm das Ordnungsamt mit. Was blieb: eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Nichtraucherschutzgesetz.

„Präsenzkonzept Fokus“ der Dortmunder Polizei

Die Kontrolle fand im Rahmen des „Präsenzkonzept Fokus“ statt. Damit wollen Polizeipräsidium Dortmund und Stadt Dortmund seit Mitte 2023 für Sicherheit sorgen. Die Polizei ist dabei sichtbar und verdeckt im Einsatz. Vergangene Woche wurden in diesem Zusammenhang 200 Personen und über 100 Fahrzeuge kontrolliert, mehr als 40 Platzverweise ausgesprochen und über ein Dutzend Strafanzeigen gestellt.

