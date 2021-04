Polizei rettet Gänse-Küken auf der A 2: Eltern fliegen davon

Diese Gänseküken transportierte die Autobahnpolizei in den sicheren Garten einer Tierschutzorganisation.

Dortmund. Die Polizei hat im Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest mehrere Gänse-Küken gerettet. Deren Eltern suchten allerdings das Weite und flogen davon.

Das war keine gute Idee: Am Freitagvormittag gegen 11 Uhr wollte eine mehrköpfige Gänsefamilie die A 2 mitten im Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest überqueren. Ein Streifenteam der Autobahnpolizeiwache in Kamen eilte zum Ort des Geschehens.

Dort hatte sich bereits ein Lkw-Fahrer eingeschaltet. Mit seinem Sattelzug schirmte er die Gänsefamilie vor dem vorbeifahrenden Verkehr in Fahrtrichtung Oberhausen ab. Die Vögel hielten sich zunächst auf dem Grünstreifen zwischen einer Lämschutzwand und der Fahrbahn auf - der Weg quer über die Autobahn war ihr einziger Fluchtweg. Um das für die Tiere wie für Autofahrer gleichermaßen gefährliche Unterfangen zu verhindern, versuchten die Polizisten die Vögel einzufangen. Bei den Küken gelang das auch - „widerstandslos“, wie die Behörde berichtet.

Küken sollen großgezogen und später ausgewildert werden

„Die Gänse-Eltern flogen jedoch davon und ließen ihre Jungen leider zurück“, schreibt die Polizei Dortmund in einer Mitteilung über den Vorfall. Die Küken wurden in einer blauen Transportkiste im Streifenwagen zu einer Tierschutzorganisation in Dortmund gebracht.

Dort sollen sie sich nun erstmal ausruhen. Sie sollen großgezogen und später ausgewildert werden, so ein Polizeisprecher: „Vielleicht treffen sie dann ja ihre Eltern wieder...“