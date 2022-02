Foto-Fahndung Polizei sucht Handtaschendieb mit "45"-Tattoo am Hals

Dortmund. Mit einem Foto fahndet die Dortmunder Polizei nach einem Handtaschendieb. Der Verdächtige war einem Zeugen und zwei DSW-Mitarbeitern entwischt.

Nach einem Handtaschenraub auf dem Südwestfriedhof im Dortmunder Kreuzviertel sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto nach dem Verdächtigen.

Der Mann hatte einer Frau (68) am 11. Januar gegen 16.30 Uhr die Handtasche von der Schulter gerissen, als sie sich über ein Grab beugte. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt.

Dann rannte der Dieb davon. Ein couragierter Zeuge verfolgte den Mann bis in die U-Bahn-Haltestelle Kreuzstraße. Dort alarmierte er zwei DSW-Sicherheitsleute. Sie stiegen mit dem Verdächtigen in die Bahn, verloren ihn aber aus den Augen – er konnte an der nächsten Haltestelle (Möllerbrücke) aussteigen und flüchten.

Raub in Dortmund – Polizei sucht Mann mit 45-Tattoo

Markant am Täter: ein "45"-Tattoo am Hals. Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zu ihm geben? Info an: 0231/132-7441

Wer kenn den Mann? Mit diesem Foto sucht die Dortmunder Polizei nach einem Handtaschenraub Hinweise. Foto: Polizei Dortmund

