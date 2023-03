Polizei überwacht Dortmunder Park per Videokamera

In Dortmund startet am 6. März die Videoüberwachung des Dietrich-Keuning-Parks in der nördlichen Innenstadt.

Dortmund. Zu viele Straftaten im Dietrich-Keuning-Park findet die Dortmunder Polizei. Dort startet ab 6. März eine Videoüberwachung - zeitlich begrenzt.

In der Kampstraße habe man mit Videobeobachtung gute Erfahrungen gemacht, so die Dortmunder Polizei. Daher soll nun auch der Dietrich-Keuning-Park in der nördlichen Dortmunder Innenstadt per Kamera überwacht werden. Los gehen soll es am Montag (6. März 2023).

Es soll - neben vier stationären Kameras - der zuletzt an der Kampstraße benutzte mobile Videocontainer eingesetzt werden. Grund sei der Anstieg der Kriminalität im Dietrich-Keuning-Park - vor allem bei Drogendelikten, aber auch bei Körperverletzung und Raub, wie die Polizei Dortmund mitteilt.

Lesen Sie auch: Dortmunder Jugendbanden rauben weiter – trotz Videokameras

Die Gesamtzahl der im Park begangenen Delikte sei im Vergleich zu 2019 (395) um rund 70 Prozent auf 673 gestiegen. Die Zahl der Körperverletzungsdelikte habe sich in diesem Zeitraum von 45 auf 71 erhöht, die der Raubdelikte von 29 auf 45. Die Anzahl der Betäubungsmitteldelikte stieg von 260 in 2019 auf fast das Doppelte (487). Letztlich seien diese Zahlen aber auch auf den permanenten Einsatz der Polizei zurückzuführen.

Es soll neben den Kameras auch 13 Hinweisschilder zur Videobeobachtung geben. Unter anderem in der U-Bahn-Haltestelle „Leopoldstraße“ werden zwei Schilder vor dem Ausgang stehen. Der mobile Videocontainer mit vier Kameras und einer für die Eigensicherung kommt auf eine Grünfläche im nördlichen Bereich des Parks.

Videoüberwachung in Dortmund: Kamera an der Agentur für Arbeit

Am Dietrich-Keuning-Haus sollen im nördlichen Bereich eine schwenkbare und eine statische Kamera sowie eine weitere schwenkbare im südlichen Bereich angebracht sein. An der Agentur für Arbeit filmt eine schwenkbare Kamera an der nordöstlichen Seite das Geschehen im Park. Die Videobeobachtung soll rund um die Uhr laufen.

Die Aufnahmen werden laut Polizei zwei Wochen gespeichert - danach gelöscht. Eine längere Speicherung soll es nur geben, um Straftaten zu verfolgen; oder wenn die Polizei vermutet, dass jemand weiterhin Straftaten begehen wird.

Die Videobeobachtung endet am 30. Juni. Danach wird Bilanz gezogen, um zu sehen, ob sie weiter geht.

Lesen Sie auch: Gericht verbietet Videoüberwachung in Dortmunder „Nazi-Kiez“

Polizeipräsident Gregor Lange: „Nach den guten Erfahrungen an der Kampstraße, wo auch die Videobeobachtung dazu beigetragen hat, die Kriminalitätszahlen zu senken, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Mittel auch hier mehr Sicherheit erreichen können.“

Lesen Sie auch: Videoüberwachung an der Brückstraße wird verlängert

(red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund