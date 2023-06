Polizeihund Knox soll eine mutmaßliche Keller-Einbrecherin in Dortmund Mitte gestellt haben.

Einsatz Polizeihund Knox stellt mutmaßliche Einbrecherin in Dortmund

Dortmund. Haustür eingeschlagen, Kisten durchwühlt: In einem Mehrfamilienhaus sieht alles nach einem Einbruch aus. Dann kommt Polizeihund Knox zum Einsatz.

Diensthund Knox hat in der Nacht zu Dienstag (27. Juni) eine mutmaßliche Einbrecherin an der Kamener Straße in Dortmund-Mitte gestellt.

Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten gegen 1.20 Uhr eine unbekannte Person im Keller bemerkt. Im Polizeibericht ist die Rede von einer eingeschlagenen Scheibe in der Haustür und durchwühlten Kisten.

Dortmunderin habe Drogen konsumieren wollen

Mit Diensthund Knox betraten die Beamten den Keller und kündigten den Einsatz des Hundes an. Daraufhin kam die 42-jährige Tatverdächtige aus dem Kellerraum. Die Dortmunderin behauptete, lediglich Betäubungsmittel konsumieren zu wollen. Diebesgut habe die Polizei bei ihr nicht finden können.

Sie erhielt vor Ort einen Platzverweis, dem sie nachkam und eine Anzeige wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. (Red.)

