Poser aus Arnsberg kollidiert in Dortmund fast mit Polizei

Dortmund. Bei einem riskanten Fahrmanöver in Dortmund ist ein Arnsberger fast mit der Polizei kollidiert. Sein Benz und ein Porsche wurden beschlagnahmt.

Wieder ein heißes Poser-Wochenende in Dortmund. Diesmal sei die Polizei in Eving aktiv geworden, schreibt die Behörde in einer Mitteilung. Ein Poser kollidierte sogar fast mit einer Dortmunder Zivilstreife.

Gegen 1.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen trafen sich mehrere Autoposer auf dem Parkplatz an der Deutschen Straße in Eving (Zeche Minister Stein). Die Polizei beobachtete unter anderem, wie ein weißer Porsche Panamera lautstark und mit quietschenden Reifen riskante Fahrmanöver hinlegte. Die Polizei stoppte ihn – der junge Bochumer (19) musste Auto, Handy und Führerschein vorerst abgeben.

Sauerländer verliert Kontrolle über Mercedes-AMG GT

Fast zeitgleich beschleunigte ein Arnsberger (26) auf dem Parkplatz seinen Mercedes-AMG GT so stark, dass das Fahrzeugheck ausbrach, in der Parkplatz-Zufahrt in den Gegenverkehr geriet und fast mit einer Zivil-Streife kollidierte. Auch hier beschlagnahmte die Polizei Fahrzeug, Handy und Führerschein. Der junge Sauerländer sei schon mehrfach mit ähnlichem Verkehrs-Verhalten aufgefallen, schreibt dier Polizei weiter.

Ob und wann die jungen Poser die beschlagnahmten Sachen wiederbekommen, entscheidet das Gericht. Gegen beide wurde ein Verfahren eingeleitet, die Ermittlungen laufen.

Schon am Samstag war die Dortmunder Polizei im Raser-Einsatz: Ein 25-Jähriger baute bei einem laut Polizei "illegalen Einzelrennen" in der Nordstadt einen schweren Unfall.

